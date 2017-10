SMI: Der Wind hat gedreht

Erst im letzten Moment griffen Investoren zur Wochenmitte wieder zu, und der Index bildete einen temporären Boden an der bereits in der gestrigen Analyse beschriebenen Unterstützungszone um 9050/9070. Für diese Woche hat der SMI (SMI 9193.04 1.2%) damit sein statistisch vorhandenes Abwärtspotenzial bereits relativ grosszügig ausgeschöpft – dies wird am Prognosekorridor (graue Fläche) erkennbar, der anhand vergangener Schwankungen den Spielraum des Marktes in beide Richtungen berechnet.

Der Korridor sinkt aber mit der Zeit zusammen mit dem Kurs weiter, mittelfristig könnten daher auch die nächsten Haltebereiche um 8970 und vor allem 8770/8850 auf den Prüfstand kommen. An beiden Kursarealen zeigt sich – wie auch an der nun erreichten 9050er-Marke – im Chart eine Häufung von Wendepunkten in der Vergangenheit, sodass sie von vielen Marktteilnehmern auch jetzt wieder als Orientierungskursziele genutzt werden dürften.

Doch wenn der Index die nun erreichte Unterstützung bei 9050 Punkten durchbricht, hätte er bereits so viel von seiner jüngsten Aufwärtsbewegung seit September nach unten korrigiert, dass nicht mehr von einem stabilen kurzfristigen Aufwärtstrend gesprochen werden kann. Es ist dann zunächst nur noch eine Seitwärtsbewegung oberhalb von 8770 als bestes denkbares Szenario möglich. Vor dem Wochenende sind weitere stärkere Verluste zwar kaum zu erwarten, aber leider auch nicht auszuschliessen. Eine leichte Erholung zurück in Richtung 9150/9200 wäre aber mindestens ebenso wahrscheinlich.

Wie der längerfristige Chart der Vorjahre zeigt, ist die laufende Korrektur zwar auch schon aus der Vogelperspektive ansatzweise sichtbar, aber noch vergleichsweise unbedeutend. Erst wenn sich auch unter dem viel beachteten 200-Tage-Durchschnittskurs (violett) des SMI keine stärkere Nachfrage auftut, wird eine Neubewertung erforderlich. Bis dahin bleibt der Trend aus diesem Blickwinkel noch positiv.

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIUJB Call 9000 500:1 15.12.17 18.58 SMZMJB Put 9300 500:1 15.12.17 27.88 KSMCJB Call 8500 500:1 15.12.17 11.13 KSPDJB Put 10'000 500:1 15.12.17 11.99

