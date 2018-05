SMI: Die Ausgangslage wird besser

In den zurückliegenden Handelstagen häuften sich die Indizien für einen freundlichen Trend des SMI: Im kurzfristigen Chart bewährte sich die Kaufzone um 8850 als erste Unterstützung (rot), sodass die ebenfalls bereits erprobten Aufwärtstrendlinien (blau) um etwa 9000/9050 die nächsten Kursziele bleiben.

Im etwas weiter zurückreichenden Chart hat der Index seinen Abwärtstrend (blau punktiert) verlassen und wurde bei der jüngsten Korrektur bereits im Bereich seines Monatsdurchschnitts wieder gekauft (grün) – beide Entwicklungen sind positiv zu bewerten. Auch aus dieser Perspektive reicht das Potenzial nun bis etwa 9000/9060 an eine horizontale Wendezone (rot).

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Das langfristige Kursbild zeigt um 9100/9200 eine Widerstandszone, die durch den 200-Tage-Durchschnitt (violett) verstärkt wird. Er ist zwar nicht immer exakt als Wendepunkt wirksam, doch die Kurse drehen an ihm überdurchschnittlich häufig in die Gegenrichtung. Zumindest aber bis an dieses Niveau sollte der Markt nun ungestört steigen können. Passende Calls, um selbst von dieser kurzen Strecke zu profitieren, zeigt beispielhaft die untenstehende Tabelle.