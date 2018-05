SMI: Hohe Stabilität

Die Aufwärtsbewegung des SMI (SMI 8880.75 0.43%) geht weiter: Der entsprechende Trend (blau) lässt derzeit Spielraum bis rund 8970/9020, Tendenz steigend. Bereits an der ersten markttechnischen Unterstützungszone um 8840/8850 stabilisierte sich der Index nach ein kleinen Schwächeanfall in der zweiten Wochenhälfte, was ebenfalls ein gutes Zeichen ist.

Das nächste Kursziel liegt aus einer mittelfristigen Perspektive nun zwischen rund 9000 und 9200 Punkten. Hier befinden sich eine bereits mehrfach in Erscheinung getretene horizontale Wendezone (rot punktiert) sowie der 200-Tage-Durchschnittskurs des Marktes, der ebenfalls oft von Marktteilnehmern als Orientierungspunkt herangezogen wird (violett). Zwar beträgt die Strecke bis dorthin nur wenige Prozent, doch auch davon lässt sich mit passenden Derivaten bereits hinreichend profitieren (Beispiele für geeignete Calls zeigt die Tabelle unten).