SMI: Die Chancen steigen

Eine Reihe positiver Signale sorgt dafür, dass sich die Prognose für den SMI (SMI 8890.83 -0.06%) aufhellt: Der zuletzt von stärkerem Verkaufsdruck geprägte Kursbereich um 8850 konnte nach oben durchbrochen werden (rot). Damit setzt sich der Aufwärtstrend (blau) fort, obwohl die Kurse Ende April kurz darunter gefallen waren. Die Obergrenze dieses Trends um 8960/9010 ist aber intakt und bildet nun das nächste kurzfristige Kursziel.

Auch im mittelfristigen Chart verbessert sich das Gesamtbild: Hier wirkt vor allem der Ausbruch aus dem im Februar begonnenen Abwärtstrend, der nun frisches Potenzial bis 9000/9060 ermöglicht. Wird der SMI darüber hinaus noch gekauft, kommt theoretisch ein Anstieg bis zurück an die Rekorde um 9500/9600 in Betracht. Doch am 200-Tage-Durchschnittspreis (violett) um 9100 dürfte eine Erholung zunächst wieder durch Gewinnmitnahmen gebremst werden.

Hält die Stärke des Marktes an, ist zumindest Luft bis knapp unter die 9100er-Marke. Anleger können mit passenden Calls darauf setzen. Zur Absicherung gekaufte Put-Positionen lassen sich aufgrund der verbesserten Rahmenbedingungen nun zwar leicht reduzieren, sollten aber nie ganz aufgegeben werden, solange der Index weiter unter seinem 200-Tage-Mittelkurs verbleibt.