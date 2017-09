SMI: Die Chancen steigen

Immer weiter nähert sich der SMI (SMI 9134.13 0.42%) der 9150er-Marke, die seit Mai nur einmal signifikant überschritten wurde. Dabei fällt auf, dass es bislang trotz der Nähe zu diesem massiven markttechnischen Widerstand nicht zu Verkäufen gekommen ist: Der Index beendete die drei letzten Handelstage nicht nur im Plus, sondern meist auch im oberen Bereich der Intraday-Handelsspanne – ein Stärkezeichen.

Derzeit spricht damit nur der leicht überhitzte Marktzustand gegen einen sofortigen weiteren Durchmarsch nach oben. Erkennbar wird dies daran, dass der SMI eher am oberen Rand seines statistischen Schwankungsbereichs (graue Fläche) verläuft.

Doch in einem ähnlichen Verlaufsmuster brach er Ende April ebenfalls aus einer Tradingrange nach oben aus, so dass trotz der schwach überkaufte Situation weitere Gewinne möglich bleiben.

Positive Signale kommen auch vom längerfristigen Chart, in dem eine verhältnismässig stabile Aufwärtstendenz erkennbar ist. Immer wieder stieg die Nachfrage in der näheren Umgebung des 200-Tage-Durchschnitts (violett) bei Korrekturen wieder an.

Auch diesmal könnte dies den entscheidenden Impuls für einen weiteren Anstieg darstellen. Platz nach oben ist bis in den Bereich der Rekordstände um 9400/9550.

Trading-Idee Symbol Valor Produkt Strike Ratio Verfall Leverage DAXCBZ 31535370 Call 12000 500:1 15.12.17 12.83 DAXBAZ 35599057 Put 12600 500:1 16.03.18 10.78 SMIEYZ 32902722 Call 8600 500:1 15.12.17 13.46 SMIJDZ 35599794 Put 9600 500:1 15.12.17 11.63



KSMAMZ 35600046 Call 8600 500:1 15.12.17 20.85 KSMAWZ 35600224 Put 9400 500:1 15.12.17 21.10 KDAACZ 35600056 Call 11600 500:1 15.12.17 12.83 KDAALZ 35600062 Put 13200 500:1 15.12.17 17.84

Alle Hebelprodukte der ZKB finden Sie hier.