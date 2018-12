SMI: Die Jahresendrally wird bescheiden

Erfahrene Anleger spekulieren regelmässig auf sogenannte saisonale Effekte, was auch zu einem der bekanntesten Börsensprichwörter geführt hat: «Sell in may and go away» («Verkaufe im Mai und halte dich vom Markt fern»).

Anmerkung des Autors: Liebe Leser, dies war die letzte SMI-Analyse für 2018. DIe nächste Ausgabe erscheint am 7. Januar 2019. Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest und einen erfolgreichen Start in das kommende Jahr.

Fast ebenso bekannt ist die Weihnachts- oder Jahresendrally, da Aktienmärkte in rund acht von zehn Fällen in dieser Phase Gewinne verzeichnen. Doch Investoren sollten die Ausnahmen von dieser Regel nicht vergessen, wie sich 2018 wieder eindrucksvoll herausgestellt hat.

Nur für die Zeit um den Jahreswechsel könnte sich die Statistik noch bewahrheiten. Denn der Index ist am unteren Rand seines aus vergangenen Schwankungen berechneten, mittelfristigen Prognosekorridors angekommen (blaue Fläche). Dort drehen die Kurse erfahrungsgemäss für mehrere Tage, manchmal sogar Wochen wieder nach oben. Zumindest jedoch dürfte sich eine weitere Abwärtsbewegung verlangsamen oder vorerst ganz ausbleiben, wobei eine Erholung in Richtung 8600/8800 im Idealfall möglich ist.

Auch die untere Grenzzone des langfristigen Prognosekorridors (braune Fläche) ist erreicht, was zumindest im bisherigen Jahresverlauf weitere Verluste stoppte. Doch vereinzelt tauchte der SMI (SMI 8428.17 0.16%) in den Vorjahren auch tief in dieses Areal ein. Dies macht für 2019 im schlimmsten momentan kalkulierbaren Fall auch Kurse um 7800 bis 7500 möglich – denn der Korridor kann im Verlauf der kommenden Monate weiter abfallen.

Allzu pessimistisch ist die Vorhersage für das nächste Jahr allerdings nicht, denn der Markt befindet sich auf beiden analysierten Zeitebenen in einer Seitwärtsbewegung. Innerhalb dieser Range ist auf längere Sicht auch wieder mit einem Test der jeweiligen Obergrenzen zu rechnen, was Kurse um 9200 oder sogar 9500 ermöglicht. Entscheidend für den Anlageerfolg wird sein, dass Käufe eher am unteren Rand dieser Handelsspanne stattfinden.