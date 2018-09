SMI: Schwächephase erneut bestätigt

Ein Ausbruch des Marktes aus dem Abwärtstrend der Vorwochen war zuletzt ohnehin bereits das am wenigsten wahrscheinliche Szenario (grün), und mit jedem weiteren Schwächetag sinken die Chancen weiter. Gleichzeitig steigt die Gefahr eines weiteren Abwärtsrutsches in Richtung 8700/8740 an die Untergrenze des aktuellen Trendkanals (schwarz). Ob der SMI (SMI 8921.71 0.07%) dieses Ziel gleich ansteuert (rot) oder erst noch die obere Begrenzung dieses Korridors testet (gelb), ist dabei letztendlich nicht bedeutend.

Weitaus entscheidender wird sein, ob es um 8300/8450 auch beim nächsten Rückfall des SMI zu verstärkter Nachfrage und damit zu einer Stabilisierung kommt. Wenn nein, droht die Wiederholung des Kursverlaufs von 2015 und damit eine Korrektur bis in den Bereich 7400/7700.