SMI: die meisten Hürden wieder übersprungen

Technisch steht der Swiss Market Index nach einer Bodenbildung in der Vorwoche wieder deutlich besser da als noch vor einigen Tagen.

Abverkäufe in den vergangenen Handelssitzungen weckten zuletzt Sorgen, dass die Tradingrange des SMI zwischen rund 10’950 und 11’270 Punkten nicht mehr lange bestehen wird. Doch die starke Nachfrage an der Untergrenze dieser Spanne stabilisierte den Index nicht nur, sondern führte beim SMI-Futures auch zur Ausbildung einer als Hammer bekannten Kaufformation. Dieses Muster lässt die Chancen auf einige positive Tage steigen und bringt erneut den oberen Rand der Seitwärtsbewegung in den Fokus.

Die Umsatzhäufungen aus den Vortagen bei 10’090/10’110 Punkten konnten den SMI nicht bremsen und dienen nun als erste schwache Unterstützungen zusammen mit der Wendezone um 11’060. Solange der Markt sich darüber hält, bleibt die Prognose zumindest für die kurzfristige Zeitebene wieder neutral statt zuvor noch negativ. Nur noch das Volumen-Peak des 7. Mai stoppte den Anstieg und bildet vor den 2020er-Hochs um 11’270 die einzige schwache Hürde.

Der langfristige Trend bleibt positiv, doch ebenso unverändert ist das vorläufig auf rund 11’500/11’600 beschränkte Potenzial. Spätestens dann wäre der SMI als überhitzt einzustufen, da er seinen statistisch wahrscheinlichen Schwankungskorridor auch auf der mittelfristigen Zeitebene verlassen würde (blaue Bänder). Immerhin bewegt sich der Markt nach wie vor auffallend ähnlich zum Verlauf der Jahre 2018 und 2019. Damals entwickelte sich eine Bodenbildung mit anschliessender Rally in drei Stufen, von denen aktuell erst zwei abgeschlossen sind (rot/orange /grün).

Trading-Idee: Papiere wie der Valor 57946549 der UBS bleiben nach wie vor eine gute Option, um an dem übergeordneten Aufwärtstrend des SMI teilzuhaben. Es besteht aber die Chance, dass diese Zertifikate im Zuge der laufenden Konsolidierung noch einmal günstiger erwerbbar werden. Wer das Risiko eingehen will, gegen den Basis-Aufwärtstrend auch noch von einer kleinen Zwischenkorrektur zu profitieren, kann sich darüber hinaus den Valor 48638470 ansehen. Auch zur Absicherung ist dieses Short-Faktor-Zertifikat eine gute Wahl.

Weitere Informationen finden Sie hier.