SMI: Die nächsten Kursziele auf beiden Seiten

Mit dem stärksten Tagesverlust seit Pandemiebeginn vor fast zwei Jahren setzt der SMI neue technische Akzente — aber nicht auf der mittelfristigen Zeitebene.

Der Swiss Market Index zeigt nach dem Vortages-Crash von fast 4% eine Gegenbewegung, die allerdings an der gestern stärker gehandelten 12’100er-Marke vorerst wieder stoppt. Nur im Idealfall ist noch mit einem weiteren Erholungsschub bis zurück in den Bereich 12’300 / 12’350 rechnen, dort folgen die nächsten Umsatzhäufungen. Solange sich der Markt nicht darüber hinaus erholen kann, müssen Anleger in Alarmbereitschaft bleiben.