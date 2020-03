SMI: Die Pause kommt bald, das Ende nicht

Um in der jetzigen Marktphase noch realistische Kursziele für den SMI zu bestimmen, muss man ganz tief in den Rückspiegel schauen. Dann aber fällt auf, dass die aktuelle Krise – gemessen an vergangenen Crashs – sich derzeit noch im guten Mittelfeld einordnet.

Überträgt man die damaligen Verluste auf das jüngste SMI-Hoch, so waren Ziele zwischen 5000 und 9500 Punkten zu erwarten, mit einem Durchschnittswert um rund 8000 (rote Rechteckmarkierungen). Dies passt auch zu der etwa auf gleicher Höhe verlaufenden horizontalen Wendezone, die den Markt aktuell leicht stabilisiert. Auf Dauer dürfte der SMI jedoch frühestens unter 7500 einen Boden bilden können.