SMI: Doch kein Happy End?

Die nach wie vor fehlende Nachfrage oberhalb der ersten technischen Barriere könnte das fragile Gleichgewicht wieder kippen Lassen.

Nach zweimaligem Scheitern an der 11’800er-Marke wächst der Abgabedruck auf den Bereich um 11’500 wieder. Dort wurde der Swiss Market Index in den Vorwochen am Häufigsten gehandelt – entsprechend aussagekräftig wäre ein erneuter Einbruch unter diese Zone. Dann ist ein weiterer Test der jüngsten Tiefs bei 11’200 / 11’300 kaum mehr abzuwenden. Umgekehrt würde ein Ausbruch über 11’800 einen Anstieg an die nächste Volumenspitze (blauer Kreis) um 12’000 / 12’050 ermöglichen – derzeit leider noch das unwahrscheinlichere Szenario.