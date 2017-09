SMI: Käufer verlässt der Mut

Bereits Ende August wurde dem SMI (SMI 8966.26 0.61%) der kurzfristige Abwärtstrend (blau) zum Verhängnis: Viele Markteilnehmer orientierten sich mit Gewinnmitnahmen an dieser Schwelle, was durch den auf gleicher Höhe verlaufenden Monatsdurchschnitt (grün) verstärkt wurde – auch er ist oft eine Zielmarke für Verkäufe. Nun wiederholt sich diese Situation, und es muss sich zeigen, ob die Käuferseite diesmal für einen Ausbruch nach oben bereits stark genug ist.

Hält die Nachfrage an, wäre im Verlauf der kommenden Tage Luft nach oben bis an weitere, im Chart erkennbare Verkaufszonen bei 9090 bis 9150 Punkten. Für den Wochenbeginn reicht der Spielraum allerdings nur bis an die innere Obergrenze (dunkelgraue Fläche) des Prognosekorridors bei rund 8960/75. Der aus vergangenen Schwankungen errechnete Kanal liefert in der Regel eine gute Vorhersage für das kurzfristige Schwankungspotenzial.

Kommt es dagegen wieder zu einem Schwächeanfall, stabilisiert der Bereich um den langfristigen 200-Tage-Mittelwert (violett) den Index um 8670/8700. Solange der SMI noch in seinem Abwärtstrend verbleibt, ist ein erneuter Test dieser Zielmarke das wahrscheinlichere Szenario. Anleger können sich dagegen mit Puts absichern oder auch aktiv darauf spekulieren (siehe Tabelle unten).

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIFJB Call 8500 500:1 15.12.17 12.26 SMIBJB Put 9100 500:1 15.12.17 15.39 KSMAJB Call 8300 500:1 15.12.17 13.98 KSPAJB Put 9300 500:1 15.12.17 18.90

