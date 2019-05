SMI begrenzt Verluste nach Tag im Zeichen des Handelsstreits

(AWP/Reuters/RB) Der Schweizer Aktienmarkt begrenzt die Verluste am ersten Tag der Handelswoche mit einem Schlussspurt. Die meisten Titel im Leitindex SMI (SMI 9657.24 -0.87%) liegen dennoch im roten Bereich. Dass der Markt nicht weiter absackt, verdankt er den defensiven Schwergewichten Nestlé (NESN 97.8 0.63%) und Novartis (NOVN 83.72 0.04%), die im Plus notieren.

Bereits nach dem Handelsstart an den US-Börsen lösten sich die Kurse in der Schweiz von ihren Tiefst. S&P 500 (SP500 2932.47 -0.45%) und Dow Jones (Dow Jones 26438.48 -0.25%) verzeichneten zwar Abgaben, diese fielen mit rund 1,5% aber nicht so markant aus. Schon nach kurzer Zeit reduzierten sie sich und betrugen weniger als 1%.

Händler in der Schweiz nahmen die Entwicklung schon am Morgen recht gelassen und sprachen von lautem Säbelgerassel aus Washington. Zeichen einer Panik waren nicht auszumachen.

China hält an Gesprächen fest

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Chinas Exporte mit neuen Zöllen zu belasten, hat die Aktienkurse von den Börsen Chinas ausgehend weltweit unter Druck gesetzt. Der Shanghai Composite schloss mit einem Verlust von 5,6%. Von Ökonomen heisst es, die Androhung weiterer Zölle sei durchaus Verhandlungstaktik. Trump wolle möglichst rasch zu einem Ergebnis kommen.

Trotz der jüngsten Eskalation hält China die Tür für die geplante Fortsetzung der Verhandlungen aber weiter offen. Das Aussenministerium in Peking teilte mit, die chinesische Delegation bereite sich auf die Reise in die USA vor.

Dabei blieb jedoch vorerst offen, ob auch Verhandlungsführer und Vizeregierungschef Liu He wie zunächst geplant daran teilnehmen wird. Auch den bisher ins Auge gefassten Termin von diesem Mittwoch wollte der Sprecher des Aussenministeriums nicht bestätigen. Die «South China Morning Post» berichtete, die Handelsgespräche sollten diese Woche fortgesetzt werden, wenn auch die Reise von Liu abgekürzt werden sollte.

Uhrenhersteller und Zykliker unter Druck

Erst am Freitag hatte der Leitindex SMI nach dem besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht bei 9786 Punkten noch eine neue Bestmarke gesetzt. Am Montag dreht nun der Wind. Besonders die im Chinageschäft stark exponierten Uhren- und Schmucktitel Swatch Group (UHR 293.9 -2.39%) und Richemont (CFR 73.28 -1.19%) büssen an Terrain ein. Auch Zykliker wie Adecco (ADEN 57.7 0%) und LafargeHolcim (LHN 51.66 -2.05%) fallen klar zurück.

Die Papiere der Swiss Re (SREN 92.72 -1.95%) knüpfen an ihre Schwäche vom Freitag an, als der Rückversicherer mit seinen Zahlen nicht überzeugen konnte. Eine Abstufung durch die Deutsche Bank (DBK 7.2 -1.99%) im Nachgang der Quartalszahlen sorgt bei den Aktien für zusätzlichen Druck.

Dividendenabgang in ABB, UBS und Galenica

Dass die Papiere von ABB (ABBN 19.94 -3.72%), UBS (UBSG 12.77 -5.86%) und Galenica (GALE 50.4 -1.18%) Abschläge von bis zu 7,3% aufweisen, ist der Dividende geschuldet, die alle drei Unternehmen an diesem Tag an die Aktionäre auszahlen. Ohne diesen Abgang wären die Kursverluste geringer ausgefallen.

Fast durch die Bank schwächer entwickeln sich angesichts der Zuspitzung in den Handelsgesprächen auch die Technologiewerte. Neben AMS (AMS 44.9 -5.29%) geht es im breiten Markt auch für Temenos (TEMN 167 -0.6%) und Logitech (LOGN 40.16 -2.55%) klar abwärts. Nach der Präsentation von Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr sind Landis+Gyr (Landis+Gyr 77.45 9.62%) hingegen gesucht.

Chinesischer Renminbi fällt, Gold reagiert kaum

Die Währungskurse reagierten den ganzen Tag über nur leicht. Einzig der chinesische Renminbi fiel gegenüber dem Dollar. Noch im Verlauf des Morgens verringerten sich die Verluste aber auf etwas mehr als 0,4%. Der Franken gab seine anfänglichen Gewinne ab und notierte gegenüber Euro und Dollar tiefer.

Die Preise für Erdöl der Sorten Brent (Brent 71.55 0.69%) und West Texas Intermediate (WTI (WTI 62.54 0.82%)) gaben als Reaktion auf die Verschärfung des Handelsstreits zunächst deutlich nach, erholten sich aber und lagen bei Börsenschluss in der Schweiz praktisch auf dem Niveau vom Freitag. Gold (Gold 1278.41 -0.04%) und Silber (Silber 14.92 0.07%) bewegten sich hingegen nur wenig.

Trump will Nachverhandlungen verhindern

US-Präsident Trump hat am Sonntag via Twitter (TWTR 40.23 -1.4%) angekündigt, den Druck auf China zu erhöhen. So sollen Sonderzölle auf Wareneinfuhren im Wert von 200 Mrd. $ am Freitag von bisher 10 auf 25% erhöht werden. Die Verhandlungen über ein Handelsabkommen kämen zu langsam voran, schrieb Trump als Begründung. China versuche nachzuverhandeln, dies wolle er nicht zulassen.

Zunächst hatte das «Wall Street Journal» die Befürchtung geschürt, China könnte die für diese Woche in Washington geplanten Handelsgespräche absagen. «China sollte nicht mit der Pistole am Kopf verhandeln.» So zitierte die Zeitung am Montag eine Quelle, die über die exakte Lage unterrichtet worden sei. Später hiess es dann, die Gespräche sollten verkürzt geführt werden.