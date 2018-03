SMI weitet Minus aus

(Reuters/SPU) Die Schweizer Börse setzt den Abwärtstrend des Vortages fort. So eröffnet der Swiss Market Index SMI (SMI 8819.83 -0.97%) 0,3% tiefer. Im weiteren Handelsverlauf baut er das Minus aus. Gestern hat der Leitindex im Sog von Wallstreet die Verluste auf 1% ausgebaut.

Die Anleger dürften ihren Blick auch auf die zahlreichen Unternehmensergebnisse richten. Dabei stehen Adecco (ADEN 69.5 -8.86%) im Fokus. Sie büssen bei Eröffnung 3,9% ein und sacken im weiteren Handelsverlauf massiv ab. Der Personalvermittler ist im vierten Quartal überraschend stark gewachsen. Das Wachstum im neuen Jahr dürfte sich aber abflachen.

Im Schweizer Blue-Chip-Index stützen einzig Roche (ROG 219.9 0.27%). Alle anderen Valoren notieren im Minus.

Klar sind die Verluste bei den Aktien der Grossbanken UBS (UBSG 17.725 -1.91%) und Credit Suisse (CSGN 17.21 -1.99%). Auch Lonza (LONN 234.9 -2.53%) geben deutlich ab.

Klar im Minus handelt auch der SMIM (SMIM 3459.8 -1.33%).

Einzig GAM (GAM 17.32 1.17%) gewinnen. Der Vermögensverwalter macht weitere Fortschritte und weist für 2017 eine Steigerung beim Ertrag und beim Gewinn aus.

Deutlich im Minus sind vor allem Aryzta (ARYN 22.58 -4.16%), Dormakaba (DOKA 848.5 -2.3%) und Clariant (CLN 23.19 -2.15%).

Auch Swiss Prime Site (SPSN 86.6 -2.04%) SPS verlieren. Das Immobilienunternehmen hat sowohl Ertrag als auch Gewinn gesteigert.

Kühne + Nagel (KNIN 152.4 -1.49%) stehen auch heute unter Druck. Die Aktien des Logistikers haben gestern nach der Präsentation der Jahreszahlen bereits knapp 5% abgegeben.

Ascom (ASCN 23 -4.17%) verlieren. Das Technologieunternehmen schreibt wieder schwarze Zahlen, kürzt aber die Dividende.

Asien im Minus

Asien vermag sich den negativen Vorgaben aus den USA nicht zu entziehen. In Japan notiert der Nikkei 225 rund 1,5% tiefer. Der koreanische Leitindex Kospi (–1,2%), aber auch der Taiex in Taipeh (–0,3%) und der S&P/ASX 200 (–0,7%) in Sydney liegen ebenfalls im Minus.

In Indien neigte der S&P BSE Sensex (BSE Sensex 34046.94 -0.4%) 30 (–0,2%) ebenfalls zur Schwäche. Ein seltener Lichtblick ist die Börse in China, wo der CSI 300 (+0,1%) marginal im Plus notiert.

Euro bei 1.15 Fr

Der Euro handelt zum Franken fester bei 1.1532 Fr. Zum Dollar legt die europäische Gemeinschaftswährung leicht zu und notiert über der Marke von 1.22 $. Die aktuelle Notierung lautet: 1.2209 $. Zum Franken zeigt sich der Greenback stabil. Er handelt kaum verändert bei 0.9444 Fr.

Gold und Öl fester

Gold (Gold 1310.311 -0.53%) verliert leicht 0,3%. Die Feinunze des Edelmetalls kostet 1314 $. Das Barrel Öl (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 64.145 -2.79%) notiert bei 66 $.