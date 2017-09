SMI dürfte fester starten

Mit leichten Avancen dürfte die Schweizer Börse in den letzten Tag dieser Handelswoche starten. Daten der Vorbörse von Julius Bär sehen den Schweizer Leitindex Swiss Market Index SMI 0,2% höher.

Demnach notieren alle 20 SMI-Valoren mit einem vorbörslichen Plus. Die Spanne ist allerdings gering und bewegt sich zwischen 0,1% und 0,2%. Einzig die Genussscheine von Roche ziehen vor Markteröffnung stärker an. Das vorbörsliche Plus beträgt 0,6%. Der Pharmakonzern hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA den Status «Priority Review» für sein Krebsmittel Perjeta erhalten, was für ein beschleunigtes Zulassungsverfahren steht.

Feintool verliert Grossaktionär

Bei den Mid-Cap-Werten reagieren Aryzta vorbörslich kaum auf die Medienberichte, wonach der Backwarenhersteller den erst 2015 erworbenen Feinkost-Hersteller La Rousse Foods wieder verkaufen will.

Die auf Feinschneiden und Umformen spezialisierte Feintool-Gruppe verliert einen Grossaktionär. Thomas Muhr und die Muhr und Bender Verwaltungs-GmbH planen den vollständigen Ausstieg. Er hatte bis anhin 13,8% der Feintool-Aktien gehalten.

Panalpina meldet einen weiteren Zukauf. Erst gestern hat der Frachtspediteur im Bereich Frischwaren das niederländische Unternehmen Interfresh übernommen. Heute folgt der Kauf der deutschen Cool Chain Group (CCG). Kepler Cheuvreux erhöht das Kursziel für die Aktie auf 157 Fr. von 143 Fr. Die Einstufung lautet weiterhin «Buy».

Der Textilmaschinenhersteller Rieter kann die Restrukturierung am Standort Ingolstadt in Deutschland umsetzen. Das Ergebnis wird durch die Massnahmen mit 36 Mio. Fr. belastet.

Die Perfect Holding hat im ersten Halbjahr 2017 mehr Umsatz und einen leicht höheren Verlust geschrieben. Der konsolidierte Umsatz belief sich ungeprüft auf 8,3 Mio. Fr. nach 8,2 Mio. im ersten Semester 2016. Der Nettobetriebsverlust lag bei 0,4 Mio nach 0,3 Mio, wie das Unternehmen am Freitag mitteilt.

Gemischtes Bild in Asien

In Asien handelt der japanische Nikkei 225 unverändert. Der breiter gefasste Topix verliert leicht (-0,1%). Der Hongkonger Leitindex Hang Seng kann indes zulegen (+0,4%). Ein Plus verbucht auch die Börse in Schanghai (+0,2%). Das gilt auch für asiatische Aktien ausserhalb Japans, die im MSCI Asia ex Japan zusammengefasst sind (+0,5%). Der Kospi in Südkorea avanciert deutlich (+0,8%).

Dollar über 0.97 Fr.

Der Euro hält sich zum Franken über der Marke von 1.14 Fr. und liegt aktuell bei 1.1445 Fr. Das ist eine leichte Avance. Zum Dollar handelt er unverändert und notiert bei 1.1777 $. Der Dollar hingegen stärkt sich zur Schweizer Währung. Die aktuelle Notierung lautet: 0.9715 Fr. pro $.

Gold und Öl leichter

Der Goldpreis gibt leicht nach auf 1284 $ pro Unze. Das Barrel Öl (159 Liter) der Sorte Brent kostet ebenfalls etwas weniger und notiert bei gut 57 $.

(Mit Material von AWP und Reuters)