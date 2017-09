SMI markiert neues Tageshoch

Die Schweizer Börse handelt freundlich und setzt die Erholung fort. Der Leitindex SMI (SMI 9044.65 0.69%) legt bei Handelseröffnung zu und steigt über 9000 Punkte. Der Grossteil der SMI-Valoren notiert im Plus. Mit Eröffnung der US-Märkte markiert der SMI ein neues Tageshoch. An Wallstreet eröffnet der Dow Jones (Dow Jones 22095.97 0.17%) 0,3%. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2492.04 0.16%) steigt 0,3%. Der Index der Technologiebörse Nasdaq klettert ebenfalls 0,3%. Im Fokus stehen heute Apple (AAPL 160.89 -0.38%). Am Abend präsentiert der Techgigant eine neue Version des iPhones.

CS und UBS an der Spitze

Im Schweizer Blue-Chips-Index können besonders Credit Suisse (CSGN 14.8 3.42%) deutlich zulegen. Société Générale (GLE 48.605 2.68%) erhöht das Rating im Rahmen einer Bankenstudie von «Hold» auf «Buy» und das Kursziel von 15 auf 16.50 Fr. Die Grossbank sei auf Kurs, erhebliches Überschusskapital aufzubauen, schreibt Analyst Andrew Lim. Zudem gewinnen auch die Aktien der anderen Grossbank UBS (UBSG 16.11 2.09%) deutlich.

Auch die Aktien der beiden Versicherer Swiss Re (SREN 87.95 1.21%) und Zurich Insurance (ZURN 291.7 1.64%) avancieren klar.

Zudem legen Sika (SIK 7115 0.92%) zu. Kurz nach Börsenstart vermeldet der Baustoffkonzern, dass er in El Salvador eine Ländergesellschaft gründet und somit seine Präsenz in Zentralamerika ausbaut.

Verlierer sind im SMI wenige zu finden. Lediglich Nestlé (NESN 81.15 -0.31%) geben ab. Swisscom (SCMN 479.8 -0.33%), Julius Bär (BAER 54.2 0%) sowie die Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 88.85 1.02%) und Swatch Group (UHR 388.4 0.1%) pendeln um die jeweiligen Schlusskurse des Vorabends.

Partners Group mit starkem Zahlenset

Auch die Mid-Cap-Werte im SMIM (SMIM 3398.73 0.97%) legen grösstenteils zu. Besonders klar sind die Avancen von Partners Group (PGHN 657 4.45%). Die Aktien des Vermögensverwalters profitieren von äusserst starken Halbjahreszahlen, die die Erwartungen des Marktes erneut deutlich übertreffen. Die Papiere eröffnen mit einem Plus von 7,6%.

Die Aktien von Dormakaba (DOKA 979 7.94%) schiessen nach oben. Der Schliesstechnikspezialist weist für das Gesamtjahr eine Steigerung bei Umsatz und Gewinn aus. Bei Handelsstart legen die Papiere 5,1% zu.

Deutliche Abgaben verzeichnen Romande Energie (HREN 1253 -1.73%), nachdem der Energiekonzern einen Semesterausweis vorgelegt hat, der klare Einbussen beim Umsatz und besonders beim Gewinn enthält.

Die Aktien vom Flughafen Zürich (FHZN 222.5 -1.24%) gehören heute erneut zu den wenigen Verlierern.

Klare Avancen in Asien

An den japanischen Märkten dominieren heute die Bullen. Der Leitindex Nikkei schliesst 1,2% höher. Der breiter gefasste Topix klettert 0,9%. Der MSCI-Index für Aktien ausserhalb Japans steigt zeitweise sogar auf den höchsten Stand seit zehn Jahren.

An den anderen Börsen herrschte weniger Kauflaune. Der Hang Seng (Hang Seng 27972.24 0.06%) in Hongkong sowie der Shanghai Composite notieren unverändert, und der koreanische Kospi (Kospi 2364.01 0.24%) geht mit einem kleinen Plus aus dem Handel.

Euro weiter über 1.14 Fr.

Der Euro stabilisiert sich über der Marke von 1.14 Fr. und notiert bei 1.1451 Fr. Die europäische Gemeinschaftswährung handelt zum Dollar unverändert. Die 1.20-$-Marke hat sie bereits gestern unterschritten. 1 € kostet 1.1959 $. Der Dollar gewinnt nach den klaren Avancen von gestern leicht zum Franken und liegt bei 0.9575 Fr.

Gold stabil

Der Goldpreis hält sich auf dem Level über 1300 $. Eine Unze kostet aktuell 1326 $. Öl legt leicht zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 54.229 1.07%) notiert derzeit bei knapp 54 $.