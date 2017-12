Schweizer Börse gibt leicht nach

(AWP/Reuters/CF) Auch am zweitletzten Handelstag des Jahres sind die Geschäft ruhig. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 9426.16 -0.05%)) bewegt sich minim unter dem Schlusskurs vom Vortag. Die meisten Anleger hätten so kurz vor dem Jahreswechsel ihre Bücher geschlossen und der Fokus richte sich bereits auf das bevorstehende Börsenjahr 2018, heisst es.

Die meisten Aktien bewegen sich am Donnerstag kaum vom Fleck, Unternehmensnews gibt es nämlich kaum. Etwas deutlichere Abgaben sind etwa bei Zyklikern wie Clariant (CLN 27.98 -0.07%) und Sika (SIK 7865 -0.25%) zu sehen. Auch Swatch Group (UHR 398.6 -0.1%) oder Julius Bär (BAER 59.4 -0.17%) verzeichnen im Marktvergleich überdurchschnittliche Kurseinbussen.

Erneut mit Abgaben haben die Aktien der Grossbanken UBS (UBSG 17.97 0%) und Credit Suisse (CSGN 17.54 -0.11%) eröffnet. Die Indexschwergewichte Nestlé (NESN 84.2 0.18%) und Roche (ROG 247.3 0.04%) stützen den Gesamtmarkt.

An der Schweizer Börse gilt es derweil lediglich noch die Frage zu klären, ob der Leitindex SMI das vor knapp zehn Tagen erzielte Jahreshoch von 9468,84 Punkten in diesem Jahr toppen kann. Das Allzeithoch des Leitindex liegt etwas höher bei 9548 Zählern.

Auch in Deutschland halten sich die Anleger am vorletzten Handeltag 2017 zurück. Der Dax (DAX 13047.49 -0.17%) notiert am Donnerstag knapp im Minus.

Die Futures in den USA senden ein positives Signal: Der S&P 500 (SP500 2682.62 0.08%) dürfte 0,1% zulegen, der Nasdaq 100 sollte 0,2% höher eröffnen.

Euro verteuert sich

Der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.19294 0.25%) steigt am Donnerstag deutlich über 1.19 $. Am frühen Morgen erreichte die Gemeinschaftswährung den höchsten Stand seit Anfang Dezember. Der Euro in Franken (EURCHF 1.16961 -0.31%) notiert dagegen wieder unter 1.17.