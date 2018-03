SMI schliesst über 8700

(AWP/Reuters/SPU) Das Plus am Ende ist so deutlich wie das Minus zu Anfang: Kursverluste an Wallstreet und in Asien haben den Schweizer Aktienmarkt zunächst bei Handelsstart nach unten gezogen. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8756.12 1.36%) eröffnete 0,8% tiefer und weitete seine Verluste in der Folge bis auf –1,3% aus. Ab dem Mittag setzte er allerdings zu einer Erholung an und schloss letztendlich über der Marke 8700 Punkten. Am Dienstag hatte er 1,5% höher bei 8638 Punkten geschlossen.

Am Wallstreet war im frühen Handel keine einheitliche Richtung zu erkennen. Die Standardindizes Dow Jones (Dow Jones 23945.81 0.37%) und S&P 500 (SP500 2617.64 0.19%) pendelten bei Börsenschluss in Zürich um ihre Schlusskurse. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite gab indes klar 1% nach. Viele Anleger hielten sich mit Blick auf das anstehende Quartalsende kurz vor der Osterpause – an Karfreitag bleibt auch die Börse in New York geschlossen – zurück, sagte ein Börsianer. Der als Angstbarometer geltende Volatilitätsindex der Chicagoer Börse CBOE stieg um rund 10% auf über 24 Punkte.

SMI erholte sich klar

Im Schweizer Leitindex schlossen fast alle Werte im Plus. Bei Markteröffnung notierten noch neunzehn der zwanzig Standardwerte im Minus. Positive Impulse kamen am Nachmittag vor allem von den drei Schwergewichten: Novartis (NOVN 77.96 2.66%) und Nestlé (NESN 75.58 2.14%) arbeiteten sich relativ früh in den grünen Bereich vor. Nestlé-CEO Mark Schneider hat sich zur Markenentwicklung und zur Strategie geäussert. Roche belasteten den Index im frühen Handel klar, fanden dann aber auch den Weg ins Plus. Die Roche-Tochter Genentech hatte über fünf Todesfälle bei Hämophilie-Patienten nach der Einnahme von Hemlibra informiert.

Seit Handelsbeginn hielten sich lediglich Swatch Group (UHR 419.7 2.19%) im Plus. Dem Uhrenkonzern half eine Rating-Hochstufung durch Berenberg von «Sell» auf «Hold». Konkurrent Richemont (CFR 84.72 -0.77%) schlossen dagegen als einzige Werte im Minus.

Givaudan (GIVN 2157 1.65%) lagen im Plus. Beim Aromen- und Riechstoffhersteller kommt es mit dem Eintritt von Chris Thoen, Head of Global Science & Technology, in den Ruhestand zu einem Abgang in der Geschäftsleitung.

Die Finanzwerte feierten ein Comeback: Nach deutlichen Abgaben der Banktitel im frühen Handel. Schlossen Credit Suisse (CSGN 15.985 0.06%), UBS (UBSG 16.865 0.57%) und Julius Bär (BAER 58.92 0.68%) als Gewinner.

Fokus auf Tech-Werte

Druck auf die Tech-Werte weltweit rückten auch die Schweizer Vertreter erneut in den Vordergrund. Nach klaren anfänglichen Verlusten schloss der SMIM unverändert. AMS (AMS 101.75 -9.56%) sackten klar ab. Der österreichische Halbleiterhersteller hatte sich mit den ehemaligen Heptagon-Anteilseignern auf eine angepasste Struktur der Besserungsvereinbarung (Earn-out) geeinigt und sie bereits implementiert. Logitech (LOGN 34.95 -1.13%) wurden in Mitleidenschaft gezogen. Temenos (TEMN 114 0%) hielten sich stabil.

SNB über 7000 Fr.

Die Aktien der Schweizerischen Nationalbank SNB (SNBN 7200 9.76%) befanden sich erneut in einem krassen, von Fundamentaldaten entkoppelten Aufwärtstrend. Nach den steilen Avancen der letzten beiden Tage schloss der Titel bei 7200 Fr. Das entspricht einem neuen Allzeithoch.

Meyer Burger (MBTN 1.112 -9.15%) büssten erneut kräftig ein und notierten sogar an der Marke von 1.10 Fr.

Zudem litten die Aktien der Biotechunternehmen Santhera (SANN 17.32 -2.7%), Addex, Relief Therapeutics (RLF 0.0098 -5.77%) und Newron Pharma (NWRN 8.39 -5.84%).

Asien durch die USA belastet

In Tokio gab der Markt nach den US-Vorgaben vom Dienstag nach. Der Nikkei 225 verlor 1,3%, wobei auch der Abgang von Dividenden ins Gewicht fiel. Der breiter gefasste Topix büsste 1% ein. Der Hang Seng in Hongkong notierte 1,5% im Minus, während der Shanghai Composite 1,1% nachgab. Der koreanische Kospi (Kospi 2416.55 -1.43%) verlor 1,5%. Asiatische Aktien ausserhalb Japans büssten 1,2% ein.

Euro-Franken-Kurs zeitweise bei 1.18

Der Euro zeigte sich gegenüber dem Franken stärker und stieg zwischenzeitlich auf 1.18 Fr. Der Kurs bei Börsenschluss in der Schweiz lag bei 1.1782 Fr. Zum Dollar schwächte er sich ab. Die Gemeinschaftswährung sank unter der Marke von 1.24 $ und lag bei 1.2350 $. Der US-Dollar kostete 0.9542 Fr. und damit 0,8% mehr.

Gold und Öl leichter

Gold handelte 1,1% leichter bei 1329 $ pro Feinunze. Der Ölpreis pro Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 69.405 -1.05%) rutschte unter die Marke von 70 $.