SMI notiert klar im Minus

Die Schweizer Börse startet mit klaren Verlusten in die neue Handelswoche. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9101.4 -1.29%) eröffnet 1% tiefer – klar unter der Marke von 9200 Punkten. Die vergangene Woche hat der Leitindex mit einem Minus von 2,6% abgeschlossen.

Bei den Schweizer Blue Chips verlieren bei Eröffnung alle zwanzig Werte. Auch im weiteren Handelsverlauf kann bisher kein Titel ins Plus drehen. Deutlich abwärts geht es im frühen Handel für die Aktien der Banken UBS (UBSG 18.54 -2.11%), Credit Suisse (CSGN 17.765 -1.63%) und Julius Bär (BAER 62.3 -2.01%). Auch die Momentumwerte um Lonza (LONN 247.1 -1.79%) und Sika (SIK 7680 -1.79%) verlieren klar.

Während die Genussscheine von Roche (ROG 222.55 -0.71%) die Abgaben begrenzen, wirken die anderen beiden Schwergewichte Novartis (NOVN 81.64 -1.21%) und Nestlé (NESN 78.6 -1.03%) belastend.

SMIM verliert klar

Auch die mittelgrossen Werte notieren bei Eröffnung allesamt mit Abgaben. Der SMIM (SMIM 3522.72 -1.88%) gibt bei Handelsstart 1,4% ab.

AMS (AMS 86.46 -4.19%) büssen deutlich ein. Auch Georg Fischer (FI-N 1305 -4.04%) und OC Oerlikon (OERL 15.66 -2.06%) verlieren klar.

Orascom (ODHN 14.9 -7.17%) – die bisherigen Gewinnertitel des Jahres 2018 im SPI (SXGE 10452.23 -1.44%) – sacken ab. Zudem geben die Aktien der SNB (SNBN 4630 -7.4%) stark ab. Sie haben in diesem Jahr nach Orascom die grössten Kursgewinne eingefahren. Auch Bachem (BANB 130 -5.11%) und Bossard (BOSN 227.2 -4.94%) fahren massive Verluste ein.

Ausverkauf in Asien

Die klaren Kursverluste in New York vor dem Wochenende belasten in der neuen Woche die Märkte in Asien. In Tokio zeigen der Nikkei 225 (–2,6%) und der breiter gefasste Topix (–2,2%) kräftige Einbussen. Auch der Hang Seng (–1,3%) in Hongkong notiert deutlich unter dem Schlussstand vom Freitag. Eine Ausnahme bildet der Shanghai Composite (+0,3%), der den Hndel aber ebenfalls mit Abgaben begonnen hat.

Euro unter 1.16 Fr.

An den Devisenmärkten beginnt die Woche eher ruhig. Der Euro verharrt unter der Marke von 1.16 Fr. bei 1.1597 Fr. Zum Dollar steigt die europäische Einheitswährung 0,2% auf 1.2467 $. Der Greenback notiert zur Schweizer Währung indes 0,1% tiefer an der schwachen Marke von 0.93 Fr. Der aktuelle Kurs lautet: 0.9302 Fr.

Ölpreis sackt ab

Der Goldpreis notiert fester. Die Feinunze des Edelmetalls kostet 1336 $. Der Ölpreis fällt klar. Das Barell (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 67.964 -1.53%) kostet gut 68 $.