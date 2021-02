SMI setzt zur Gegenbewegung an

(AWP/RI) Der Swiss Market Index SMI (SMI 10'742.45 +0.23%) setzt am Freitag zu einer Erholung an. Händler sprechen von einer technischen Gegenbewegung nach den schwachen Vortagen. Positiv sei, dass sich die US-Aktien nach einer Aufholjagd im Schlussgeschäft von ihren Tiefstkursen noch hätten lösen können, heisst es am Markt. Zusätzliche Unterstützung erhoffen sich die Marktteilnehmer bei einzelnen Aktien noch vom kleinen Eurex-Verfall.

Seit einiger Zeit sorgen sich die Marktteilnehmer um die lange totgeglaubte Inflation. Doch stark steigende Geldmengen, das geplante US-Konjunkturpaket und anziehende Rohstoffpreise haben die Inflationserwartungen angeheizt und die Anleiherenditen steigen lassen. «Das sind die Zutaten für einen explosiven Inflationscocktail», sagt ein Händler. Zudem kommt in den USA der Arbeitsmarkt nicht in die Gänge. Am Vortag hatten überraschend viele Anträge auf Arbeitslosenhilfe die Anleger verunsichert.

Im Fokus stehen die Standardwerte Swiss Re und Sika mit ihren Jahresabschlüssen. Die Aktien von Swiss Re machen trotz eines höher als erwartet ausgefallenen Verlustes die anfängliche Einbussen fast wett. Wegen Pandemie- und Katastrophenschäden hat Rückversicherer einen Verlust von 878 Mio. $ eingefahren. Die Dividende bleibt bei 5.90 Fr. je Titel. Ein neues Aktienrückkaufprogramm will der Konzern an der GV nicht vorschlagen.

Sika hat dagegen besser als erwartet abgeschnitten. Der Zuger Bauchemie- und Klebstoffkonzern hat den Rekordgewinn aus dem Vorjahr trotz eines etwas tieferen Umsatzes im Coronajahr 2020 erneut gesteigert und will die Dividende erhöhen.

Den stärksten Gewinn verbucht Swatch, Richemont (CFR 88.14 +1.36%) rücken ebenfalls vor. Händler verweisen auf die am Vortag veröffentlichten Uhrenexportdaten. Dabei sind die Ausfuhren nach China massiv gestiegen.

Die Aktien der Grossbanken UBS (UBSG 13.92 +1.24%) und CS holen einen Teil der Vortageseinbussen auf. Am breiten Markt fallen die Aktien von Cembra (CMBN 96.30 -2.13%) Money Bank. Die Kreditbank hat ihren Jahresabschluss veröffentlicht.

Fester sind Implenia (IMPN 29.58 +10.37%). Der Baukonzern erwartet für 2020 einen weniger hoch als bisher angekündigten Betriebsverlust.

Ölpreise stoppen Höhenflug

Die Ölpreise sind am Freitag gesunken und haben damit den Höhenflug der vergangenen Handelstage vorerst beendet. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem Produktionsausfälle in den USA die Ölpreise auf Wochensicht stark nach oben trieben.

Am Morgen kostete Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 59.58 -0.58%)) 59.68 $. Das waren 84 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent (Brent 63.46 -0.06%) fiel um 73 Cent auf 63.20 $.

Der Euro hat sich am Freitag leicht befestigt und die Marke von 1.21 Dollar zurückerobert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1.2101 $ gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Auch zum Franken kann der Euro weiter leicht zulegen. So kostet ein Euro 1.0845 Fr. nach 1.0837 Fr. am Abend. Der Dollar verbilligte sich dagegen zum Franken auf 0.8960 Fr. nach 0.8965 am Vorabend.