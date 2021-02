Aufwärtstrend an der Schweizer Börse hält an

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt knüpft zum Wochenstart an die positive Vorwochentendenz an und legt zu. Die Stimmung an den Börsen sei trotz der zuletzt etwas gestiegenen Zinsen weiterhin freundlich, heisst es in Marktkreisen. Da wegen Feiertagen sowohl die Märkte in den USA als auch in China geschlossen bleiben, und auch kaum nennenswerte Unternehmensnachrichten vorhanden sind, verläuft der Handelstag in ruhigen Bahnen.

Für die positive Haltung der Investoren steht beispielsweise die Credit Suisse, deren Anlagekomitee zuletzt die Aktienallokation «Übergewichten» bestätigt hat. Etwas vorsichtiger zeigt sich die Zürcher Kantonalbank, welche die Aktienmärkte «in luftigen Höhen» sieht. Die hohe Bewertung sollte eine Warnung sein, dass Korrekturen jederzeit möglich seien. Die grössten Risiken bestehen weiterhin in der Pandemie, heisst es am Markt.

Gefragte Finanztitel

Gesucht sind vor allem Finanz- und zyklische Werte. Während erstere von den höheren Zinsen profitieren dürften, sind letztere aufgrund von Konjunkturhoffnungen gesucht. Mit an der Spitze stehen die Aktien der Grossbank Credit Suisse. Rivale UBS hinkt etwas hinterher.

Hoher Nachfrage erfreuen sich auch Clariant, nachdem zwei neue Aktionäre gemeinsam eine Beteiligung von über 3% offenlegen mussten. Dahinter folgen die ebenfalls zyklischen Adecco, LafargeHolcim und SGS sowie weitere Finanzwerte wie Julius Bär, Swiss Life, Partners Group und Swiss Re.

Vom anhaltenden Tech-Boom getragen werden Logitech, deren Kurs sich über 100 Fr. etabliert zu haben scheint. Dagegen rutschen AMS nach anfänglichen Gewinnen im weiteren Tagesverlauf leicht ins Minus.

Schwergewichte bremsen

Zu den Verlierern zählen defensiven Werte wie Givaudan, Roche und Nestlé. Zudem ermässigen sich auch Schindler und Temenos, deren Ergebnisse am Mittwoch erwartet werden.

Im breiten Markt gehören Molecular Partners nach Gewinnmitnahmen zu den grössten Verlierern. Dafür schiessen Igea in die Höhe. Die Fusion mit dem britischen Unternehmen Blue Sky Natural Resources (BSNR) verzögert sich zwar, sollte aber spätestens Ende April 2021 abgeschlossen sein. Obseva setzen den Aufwärtstrend fort.