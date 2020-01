SMI erholt sich etwas

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse tendiert am Dienstag fester. Nach den starken Verlusten vom Vortag komme es zu einer technischen Erholung, heisst es am Markt. Wie lange diese anhalte, werde sich noch weisen. «Allzu weit wird es wohl nicht gehen», sagt ein Händler. An der übergeordneten Lage habe sich nämlich nichts geändert. Nach wie vor habe die Angst vor den Folgen der neuartigen Lungenkrankheit die Märkte voll im Griff.

«Die Nachrichtenlage wird vom Corona-Virus beherrscht und das gibt Investoren ausreichend Gründe, sich erst einmal von Aktien zu trennen», heisst es von Händlerseite. Noch sind die wirtschaftlichen Folgen noch nicht absehbar. «Die wirtschaftlichen Auswirkungen hängen davon ab, wie erfolgreich dieser Ausbruch eingedämmt wird», so ein Marktkommentar.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 10687.19 0.11%) steigt bei Eröffnung 0,5%. Im frühen Handel kommt er von den Avancen leicht zurück. Am Montag war der Leitindex um 1,6% gefallen. Die meisten der 20 SMI-Werte tendieren höher.

Neben dem Corona-Virus hält auch die Berichtsaison die Händler auf Trab. Der Warenprüf- und Inspektionskonzern SGS (SGSN 2798 2.83%) will nach einem leicht tieferen Umsatz, aber höheren Gewinn die Dividende auf 80 von 78 Fr. erhöhen. Die Aktien profitieren von den Zahlen.

Gefragt sind zudem die Papiere von Novartis (NOVN 91.25 0.6%) und Roche (ROG 319.55 0.25%). Die beiden Pharmariesen werden am Mittwoch beziehungsweise am Donnerstag ihre Jahresergebnisse veröffentlichen. Weitere Gewinner sind mit Alcon (ALC 59.23 -0.15%) und Lonza (LONN 397.7 0.81%) im Gesundheitssektor zu finden.

Die Aktien von Swatch Group (UHR 249.7 -1.46%) und Richemont (CFR 72.84 -1.11%) tendieren nach den jüngsten Einbussen wenig verändert. Die Uhrenexporte stiegen im Dezember um 5,8% auf 1,73 Mrd. und im Gesamtjahr 2019 um 2,4% auf 21,68 Mrd. Fr.

Die Aktien der Grossbanken UBS (UBSG 11.97 -0.95%) und Credit Suisse (CSGN 12.605 -0.9%) bleiben hinter dem Gesamtmarkt zurück.

AMS (AMS 40.13 -0.1%) pendeln zwischen Gewinn- und Verlustzone. Der Sensorenhersteller will im Zusammenhang mit der Übernahme von Osram 3,35 Mio. eigene Aktien verkaufen.

Am breiten Markt steigen die Anteile von Stadler Rail (SRAIL 47.32 0.25%). Der Zughersteller hat in England einen Grossauftrag an Land gezogen.

Komax (KOMN 183.1 -2.5%) büssen klar ein. Der Autozulieferer hat 2019 einen Umsatz- und Gewinneinbruch erlitten und führt Kurzarbeit ein.

Klare Avancen verzeichnen die Aktien von Bellevue (BBN 27.5 9.56%). Die Vermögensverwalterin schüttet eine Sonderdividende aus.

Asien erneut tiefer

In Japan verliert der Leitindex Nikkei 225 rund 0,5%, vermag sich nach einem schwachen Start allerdings etwas zu erholen. Der breitere Topix gibt ebenfalls rund 0,5% nach. Ausgeprägter sind die Abschläge beim koreanischen Kospi (Kospi 2175.69 -3.08%), der 3% tiefer notiert. Der australische ASX handelt 1% tiefer als am Vortag. Die Börsen in Hongkong und China sind aufgrund der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest geschlossen.

Euro stabil

Der Euro bewegt sich am Dienstag nur wenig und setzt damit die Kursverlusten der vergangenen Handelstage vorerst nicht weiter fort. Die Gemeinschaftswährung wird zum Dollar bei 1.1023 $ gehandelt. Zum Franken notiert der Euro mit 1.0699 Fr minimal höher, aber weiter unter der Marke von 1.07 Fr. Der Dollar zeigt sich mit 0.9706 Fr geringfügig fester.

Ölpreis wenig verändert

Der Ölpreis stoppt die Talfahrt der vergangenen Handelstage vorerst. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 58.76 -0.88%) kostet gut 59 $. Der Goldpreis bewegt sich kaum und steht bei 1579 $ pro Feinunze.