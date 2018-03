SMI schliesst 2% im Plus

(AWP/Reuters/SPU) Nach einer turbulenten Woche mit zuletzt vier aufeinanderfolgenden, teils ausgeprägten Verlusttagen hat die Schweizer Börse die neue Handelswoche sichtlich erholt begonnen. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8808.38 2.08%) startete unverändert, aber legte im frühen Handel deutlich zu. In der Folge stieg der Leitindex bis Börsenschluss klar über die Marke von 8700 Punkten. Weder der Ausgang der italienischen Parlamentswahlen noch das Ja der SPD-Mitglieder zur grossen Koalition in Deutschland (zum Bericht; zum Kommentar) führten zu grossen Reaktionen.

In New York starteten die drei grossen Indizes allesamt schwächer, drehten aber ins Plus. Dow Jones (Dow Jones 24874.76 1.37%), S&P 500 (SP500 2720.94 1.1%) und Nasdaq Composite der Technologiebörse gewannen bei Börsenschluss in Zürich jeweils 0,8%.

Erholung in der Schweiz

Alle Werte im Schweizer Blue-Chip-Index schlossen im Plus. Sika (SIK 7505 2.39%) und LafargeHolcim (LHN 52.56 3.34%) gewannen klar. Die Genussscheine von Roche (ROG 224.35 3.03%) legten klar zu. Die anderen Schwergewichte Novartis (NOVN 78.8 1.99%) und Nestlé (NESN 75.12 2.2%) zogen weniger stark an, aber stützten dennoch den Index. Deutlich waren die Avancen zudem bei Geberit (GEBN 424.3 2.51%) und Givaudan (GIVN 2155 2.42%). Auch die Luxusgüterhersteller um Swatch Group (UHR 394.5 2.49%) und Richemont (CFR 82.38 2.08%) legten zu.

Die Versicherer Swiss Life (SLHN 332.6 0.88%), Zurich Insurance (ZURN 305.3 1.94%) und Swiss Re (SREN 94.84 1.45%) verloren noch bei Eröffnung, drehten aber im frühen Handel in den grünen Bereich.

Vergleichsweise «gering» waren die Zuwächse bei den Bankaktien um UBS (UBSG 17.28 0.93%), Credit Suisse (CSGN 16.85 1.51%) und Julius Bär (BAER 59.48 1.54%).

Emmi und Helvetia im Plus

Bei den mittelgrossen Werten ging es ebenfalls klar nach oben. Der Index SMIM (SMIM 3450.95 2.02%) stieg kräftig.

Ems-Chemie (EMSN 614 3.89%) und Straumann (STMN 623 2.98%) gewannen deutlich. Für die Titel des Hörgeräteherstellers hat Berenberg zwar das Rating auf «Hold» erhöht, gleichzeitig aber das Kursziel von 600 Fr. bestätigt.

Auch die Aktien des Versicherers Helvetia (HELN 565.5 0.53%) waren nach soliden Zahlen zum Geschäftsjahr 2017 gesucht.

Die Techwerte um AMS (AMS 110.6 4.88%), Temenos (TEMN 112.4 3.4%) und Logitech (LOGN 36.82 2.91%) zogen ebenfalls an.

Santhera auf Talfahrt

Besonders Emmi (EMMN 752.5 7.04%) legten dank überraschend guter Geschäftszahlen zu. Einerseits fiel das Ergebnis etwas besser aus als erwartet, andererseits werden die Investoren mit einer deutlich erhöhten Dividende bedacht.

Meyer Burger (MBTN 1.558 4.85%) erholten sich von den massiven Verlusten der letzten Handelstage.

Santhera (SANN 20 -22.63%) brachen massiv ein. Das Biopharmaunternehmen sah das Sicherheitsprofil seines Wirkstoffs Idebenone bei PPMS bestätigt, an der Börse war die Reaktion indes klar und deutlich negativ.

Basilea (BSLN 66.6 -5.26%): Hier hatte am Freitagabend Baader Helvea eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen. Das «Sell»-Rating wurde nach den Zahlen mit höheren Kosten als erwartet für R&D und tieferen Einsparungen im Bereich Marketing begründet.

Zudem fielen Tornos (TOHN 10.65 8.45%) auf. Die Titel stiegen nachrichtenlos massiv. Ebenso legten Mobilezone (MOB 12.42 5.43%) und U-Blox (UBXN 207.8 5%) stark zu.

Asien im Minus

In Asien büssten die Märkte zu Wochenbeginn ein. In Tokio verlor der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei 0,7%. Der breiter gefasste Topix gab 0,8% nach. Das war der vierte Handelstag in Folge mit Verlusten. Der Hang Seng in Hongkong notierte 1,6% tiefer. Der südkoreanische Kospi (Kospi 2379.82 -0.89%) gab in Seoul 1,1% nach. Lediglich der chinesische Shanghai Composite konnte seinen Stand von 3250 Punkten in etwa halten.

Euro fester

Der Euro tendierte fester. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte bei Börsenschluss in Europa zum Franken bei 1.1584 Fr. Zum Dollar stand sie stabil bei 1.2327 $. Der US-Dollar wiederum handelte zum Franken höher bei 0.9395 Fr.

Gold leichter

Gold (Gold 1321 -0.16%) handelte leichter. Die Feinunze des Edelmetalls kostete um 18:00 Uhr MEZ 1319 $. Das Barrel Öl (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 65.463 1.66%) notierte fester bei knapp 66 $.