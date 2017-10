Schweizer Börse zieht leicht an

(AWP/Reuters/CF) Der Swiss Market Index (SMI (SMI 9282.46 0.21%)) hat dank positiver Vorgaben aus den USA und Japan zum Wochenschluss leicht zugelegt.

Für Aufregung sorgen am letzten Handelstag der Woche Leonteq (LEON 62.1 1.89%). Beim Derivatspezialisten kommt es zu einer Veränderung in der Geschäftsleitung. CEO und Gründungspartner Jan Schoch tritt von seinem Amt zurück. Ad interim übernimmt Marco Amato, Finanzchef und stellvertretender CEO, das Amt. Zudem hat das Unternehmen über ein profitables drittes Quartal informiert (lesen Sie hier mehr).

Heute Freitag hat Ems-Chemie (EMSN 636 -3.05%) ihre Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht. Die Chemiegruppe hat den Umsatz 6,7% auf knapp 1,6 Mrd. Fr. gesteigert (lesen Sie hier mehr).

Swiss Re (SREN 89.3 0.62%) hat sich derweil mit der japanischen Versicherungsgruppe MS&AD Insurance einen strategischen Investor an Bord geholt. Die Japaner steigen in das Geschäftssegment für Lebensversicherungen ein (lesen Sie hier mehr).

Die Pharmaschwergewichte und Nestlé (NESN 83.8 0.84%) stützen den Gesamtmarkt. Novartis (NOVN 83.95 0.3%) meldete eine europäische CE-Kennzeichnung für die Intraokularlinse Clareon und Roche eine FDA-Zulassung für Bluttests zur Prüfung des Zika-Virus – beides wenig kursrelevante Nachrichten.

Den stärksten Anstieg im Blue-Chip-Index verbuchen die Aktien von Credit Suisse (CSGN 15.79 1.81%). Die Royal Bank of Canada hat die Aktien der Grossbank auf «Outperform» von «Sector Perform» hochgestuft. Der Titel der UBS (UBSG 16.72 -0.36%) legte auch etwas zu.

Das grosse Warten auf die US-Jobdaten

Am Nachmittag steht mit der Publikation des aktuellsten US-Jobberichts das Hauptereignis dieser Börsenwoche an. Dieser ist ein zentraler Gradmesser für den Zustand der US-Konjunktur.

Experten befürchten, dass die Daten wegen der Hurrikan-Katastrophen in Texas und Florida etwas verzerrt und daher schwierig interpretierbar sein könnten.

Ebenfalls mit Rückenwind aus den USA und Asien startet heute der deutsche Leitindex Dax (DAX 12980.98 0.1%) einen neuen Anlauf für einen erstmaligen Anstieg auf die 13’000-Punkte-Marke. Am Vortag hatte er kaum verändert bei 12’968,05 Punkten geschlossen.

Euro fällt deutlich unter 1,17 $

Der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.16965 -0.15%) ist am Freitag deutlich unter 1,17 $ gefallen. Belastet durch den Konflikt um die spanische Region Katalonien rutschte die Gemeinschaftswährung am Morgen bis auf 1,1686 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte August.

Der Euro in Franken (EURCHF 1.14591 0%) kostet in etwa gleich viel wie am Vortag.