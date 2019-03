SMI verharrt im Minus

(AWP/Reuters/JH) Der Schweizer Aktienmarkt handelt auch am Nachmittag mit Abschlägen zum Vortag. Sowohl der Swiss Market Index (SMI (SMI 9322.93 -0.2%)) als auch der breitere Swiss Performance Index (SPI (SXGE 11047.55 -0.1%)) verharren im Minus.

Im Leitindex SMI verzeichnet etwas mehr als die Hälfte der Aktien Abschläge gegenüber dem Vortag. Zu den Gewinnern gehören unter anderem der Pharmazulieferer Lonza (LONN 295.2 1.17%), der Warenprüfkonzern SGS (SGSN 2568 0.59%), das Telecomunternehmen Swisscom (SCMN 475.8 0.51%), die Privatbank Julius Bär (BAER 42.95 0.63%) und der Bauzulieferer Sika (SIKA 135.2 0.37%).

Die Titel des Sanitärtechnikers Geberit (GEBN 399.6 -2.03%) stiegen nach Vorlage des Jahresergebnisses 2018 während der Börseneröffnung kurzfristig, bilden nun aber zusammen mit denen der Grossbank Credit Suisse (CSGN 11.875 -1.49%) sowie den Valoren des Luxusgüterherstellers Richemont (CFR 71.46 -0.61%) das Schlusslicht im Leitindex.

Gesucht sind weiterhin Aryzta (ARYN 1.2975 9.54%). Der Backwarenhersteller wächst wieder organisch. Auch der Apothekenbetreiber Galenica (GALE 47.98 6.57%) und die Online-Apotheke Zur Rose (ROSE 83.8 3.97%) avancieren deutlich.

Im Fokus stehen zudem das Liegenschaftenunternehmen BFW Liegenschaften (BLIN 43.8 1.15%), der Flughafen Zürich (FHZN 176.6 -0.06%) und die Mediengruppe Tamedia (TAMN 111.5 -4.7%), die alle ihren Jahresabschluss präsentiert haben.

Der Milchverarbeiter Hochdorf (HOCN 141 0.71%) ist aufgrund des Rücktritts des CEO in den Schlagzeilen.

Mit starken Abschlägen handelt das Pharmaunternehmen Cosmo (COPN 81.9 -6.67%), nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA einen Zulassungsantrag abgelehnt hat. Wenig gefragt sind auch die Aktien der Online-Bank Swissquote (SQN 38.2 -5.21%), des Maschinenbauers Tornos (TOHN 8.36 -3.02%) und des Automobilzulieferers Autoneum (AUTN 125.3 -2.79%).

Für Anleihenanleger dürfte interessant sein, dass die Eidgenossenschaft bei ihrer Auktion im März zwei Anleihen aufstocken will. Angeboten werden eine neue Tranche der am 22. Juni 2029 fälligen Obligation und eine neue Tranche der am 28. Juni 2045 fälligen Obligation.

Gestartet war die Börse positiv. Geholfen hatten eine Reihe erfreulicher Abschlüsse an der Schweizer Börse und die Hoffnung auf einen geordneten Brexit. Zudem waren die Vorgaben aus den USA positiv, nachdem dort Detailhandelszahlen die Sorgen um eine konjunkturelle Abkühlung gedämpft hatten. Die gute Stimmung zeigte sich am Dienstagmorgen auch in Asien. Der Nikkei 225 (Nikkei 225 21503.69 1.79%) gewann 1,8%. In Hongkong verbesserte sich der Hang Seng um 1,2%. Auf dem chinesischen Festland stieg der CSI 300 um 0,6%.

Öl steigt leicht

Auf die Währungen hatte die positive Stimmung keinen starken Einfluss. Der Euro und der US-Dollar bewegten sich seitwärts.

Der Ölpreis hat am Dienstag an seine Tendenz vom Wochenauftakt angeknüpft und ist leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 66.93 0.5%) kostete am Morgen 66.67 $. Das waren 9 Cent mehr als am Montag. Gold (Gold 1297.2 0.28%) verharrte auf dem Vortagesniveau.