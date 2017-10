SMI: Durchbruch erfolgt!

Die zähe Handelspanne der Vortage zwischen 9240/50 und 9285/90 ist Geschichte – jetzt rückt der Aufwärtstrend als nächstes Kursziel wieder in den Mittelpunkt, womit frisches Potenzial bis an die 9400er-Marke möglich ist.

Ein stärkerer Rückschlag bis zurück an den in Aufwärtstrends als Unterstützung wichtigen Monatsdurchschnitt (blau) bei aktuell rund 9170 ist damit kurzfristig wieder unwahrscheinlicher geworden.

Das langfristige Potenzial reicht sogar bis mindestens an die Rekordstände bei 9500/9550. Selbst dann ist der SMI (SMI 9302.99 0.06%) noch nicht überhitzt, was sich gut am Abstand der Kurse zu ihrem 200-Tage-Mittelwert ablesen lässt (violetter Indikator im Chart unten).

Aktuell beträgt diese Differenz rund fünf Prozent, erst Werte ab acht bis zehn Prozent sind kritisch, in starken Rallys sind sogar mehr als 15 Prozent machbar.

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIUJB Call 9000 500:1 15.12.17 15.18 SMZMJB Put 9300 500:1 15.12.17 18.80 KSMCJB Call 8500 500:1 15.12.17 10.72 KSMBJB Put 9500 500:1 15.12.17 20.22

