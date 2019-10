SMI: Durchbruch nach oben

Der immer wieder um 10’150 auftretende Abgabedruck ist offenbar vorbei, was den SMI (SMI 10231.8 0.34%) auf einen neuen Spitzenwert klettern liess. Damit ist der Weg aus technischer Sicht jetzt frei bis an die oberen Grenzen der kurz- und mittelfristigen Schwankungskorridore des Index (graue und blaue Flächen) , die momentan bei rund 10’250 und 10’350 Punkten verlaufen – Tendenz steigend. Entscheiden sich Anleger zwischendurch zu Gewinnmitnahmen, dürfte der Markt spätestens bei 9950 / 10’000 am Monatsdurchschnittspreis (blaue Kurve) durch Nachkäufer wieder aufgefangen werden. Vermutlich wird dieser Effekt schon an der 10’100er-Marke erstmals zu beobachten sein.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)