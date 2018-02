SMI: Der Schwung lässt nach

Bereits an der unteren Grenze der nun erreichten Verkaufszone um 9060/9200 beginnt die Aufwärtsdynamik des Marktes nachzulassen. Zahlreiche Wendepunkte aus den vergangenen Monaten (rot punktiert) sowie der als Kursbremse bekannte 200-Tage-Durchschnittskurs des SMI (SMI 8963.22 -0.33%) (violett) verlaufen dort. Der jüngste Ausbruch des Index unter den viel beachteten Mittelwert steckt den meisten Investoren noch in den Knochen – er gilt als Warnsignal für eine grössere Korrektur. Die erneute Erholung zurück an diesen Durchschnittspreis ist für viele eine zweite Chance zum Ausstieg aus dem nach Süden umgeschwenkten Markt, bevor er einen längeren Abwärtstrend starten könnte.

Im fein aufgelösten Chart der Vortage sieht es zum Glück aber noch ganz gut aus: Hier dominiert bislang die Käuferseite, was sich zuletzt an einem Sprung über die Hürde bei 8985 äusserte. Rückschläge in Richtung 8900/8950 sind jederzeit möglich und unkritisch, erst wenn auch darunter noch weiter abverkauft wird, wäre der Beweis für eine erneut bevorstehende Schwächeepisode erbracht. Dann sollten Anleger verstärkt über die Depotabsicherung mit Puts nachdenken (siehe Tabelle unten), auch zur Spekulation auf eine Abwärtsbewegung sind diese Papiere geeignet.