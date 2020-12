SMI: eher alte Hochs als neue Tiefs

Um den Jahreswechsel ist ein positiver Verlauf des Index statistisch wahrscheinlicher als ein Absturz. Insbesondere bei einer guten markttechnischen Ausgangslage.

Der Swiss Market Index zeigte bis Mitte Dezember zwar erst wenige Anzeichen des häufig an den Börsen zu beobachtenden Weihnachtsendspurts. Doch auch der Effekt einer Jahresanfangsrally auf das Preisniveau ist oft überdurchschnittlich ausgeprägt – insbesondere wenn die Nebenbedingung zutrifft, dass der Index schon davor über seinem langfristigen Mittelpreis notierte (violett). Dieser aktuell um 10’000 verlaufende Durchschnitt diente zuletzt auffallend häufig als Nachfragezone. Ein kleiner Ausrutscher darunter wurde extrem schnell nach oben korrigiert (orange). Wenn der Markt dafür weniger Zeit benötigte als für den vorausgegangenen Einbruch, war das in der Vergangenheit stets ein positives Signal (orange/grün). Auch die immer schwächer ausgeprägten Rückschläge an der Verkaufszone um 10’650 (rote Pfeile) sprechen für die Stärke des SMI. Der alte Rekordbereich um 11’250/11’300 bleibt daher auch weiterhin das nächste mittelfristige Orientierungskursziel.

Auf lange Sicht ist im Idealfall aus markttechnischer Sicht sogar Luft bis an den oberen Rand des mehrstufigen Aufwärtstrendkorridors (grau) um 11’500. Schwächephasen sollten dagegen schon zwischen 9’500 und 10’200 stoppen – ausser in der Panikphase vom März, deren Wiederholung vorerst sehr unwahrscheinlich ist, haben sich diese Kursniveaus stets als verlässliche Wendepunkte erwiesen.

Um an einer weiteren Aufwärtswelle zu partizipieren, eignen sich Produkte wie der Valor 51817391 der UBS (siehe Tabelle). Das Faktorzertifikat verstärkt Kursbewegungen des SMI um das Vierfache.

