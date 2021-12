SMI schliesst klar tiefer

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Dienstag schwächer gezeigt – nach einem freundlichen Start. Der Leitindex SMI (SMI 12'411.58 -1.11%) gewann bei Eröffnung noch 0,4% und lag damit über 12’600. Im frühen Handel rutschte er unter diese Marke. Am Nachmittag fiel der SMI dann deutlich in die Verlustzone.

Klar schwächer präsentierten sich auch die US-Märkte. Der breit gefasste S&P 500 gab 1% nach. Die Technologiebörse Nasdaq Composite verlor 1,7%. Lediglich der Dow Jones stand nur knapp mit 0,3% im Minus.

Nach dem ersten Todesfall im Zusammenhang mit der Omikronvariante in Grossbritannien könnte die Entwicklung an der Coronafront die Investoren zu Zurückhaltung mahnen. Credit Suisse (CSGN 8.73 +0.85%) geht laut einem Kommentar davon aus, dass die Politik in den USA und Europa mit ökonomisch belastenden Massnahmen zwar zuwarten wolle, sie letztlich durch hohe Fallzahlen aber dazu gezwungen werden könnte.

Darüber hinaus werfen die verschiedenen Notenbanksitzungen dieser Woche ihre Schatten voraus. Nach dem Fed am Mittwoch werden am Donnerstag auch die EZB, die Bank of England sowie die SNB (SNBN 5'000.00 0%) ihre geldpolitischen Entscheide bekanntgeben. Im Vorfeld der damit einhergehenden geballten Ladung an Nachrichten dürften die Anleger eher vorsichtig agieren. Allgemein wird davon ausgegangen, dass die amerikanische Notenbank angesichts der hohen Inflation eine schärfere Gangart propagieren wird.

Vifor von Übernahmedeal getrieben

Was sich im Zusammenhang mit Vifor Pharma (VIFN 158.00 +12.62%) schon abgezeichnet hatte, wurde nun am Berichtstag Gewissheit. Für das Unternehmen hat die australische CSL eine offizielle Offerte im Umfang von knapp 11 Mrd. Fr. vorgelegt, entsprechend einem Preis je Aktie von rund 167 Fr. Die Aktien legen folglich klar zu.

Zyklische Werte drehten nach einem freundlichen Start ins Minus. So gehörten im Leitindex neben Sika (SIKA 369.60 -1.52%) und Geberit (GEBN 718.60 -2.18%) auch ABB (ABBN 33.39 -1.15%) oder Holcim (LHN 44.89 -0.38%) zu den Verlierern. Der Zementkonzern Holcim baut seine Präsenz in den USA weiter aus und übernimmt die Marshall Concrete Product. Das in der Metropolregion Minneapolis/St. Paul angesiedelte Unternehmen sei auf Betonprodukte für Wohngebäude und kleine Gewerbebetriebe spezialisiert, teilte Holcim am Dienstag mit. Angaben zum Kaufpreis oder zum Umsatz werden keine gemacht.

Als Belastung für den Gesamtmarkt erwiesen sich die Schwergewichte. Besonders Roche büssten ein, aber auch Nestlé (NESN 124.02 -0.45%) schlossen im Minus. Novartis (NOVN 74.71 +0.23%) schafften bis Handelsende in Zürich den Sprung in die Gewinnzone.

Finanzwerte konnten ihre anfänglichen Avancen nicht halten. Das gilt für UBS am Tag nach dem Urteil aus Frankreich. Credit Suisse hielten sich etwas besser.

Swiss Life (SLHN 544.20 -0.33%) drehten ins Minus trotz einer Kurszielerhöhung durch Berenberg und einer bestätigten Kaufempfehlung. Partners Group (PGHN 1'446.50 -2.16%) waren grössere Verlierer.

Lonza (LONN 725.20 -2.29%) konnten nicht davon profitieren, dass die Royal Bank of Canada (RY 128.62 +0.11%) das Kursziel erhöht hatte.

Im SMIM (SMIM 3'315.94 -1.23%) zogen die Aktien der Spezialchemiegruppe Ems-Chemie (EMSN 977.50 +3.99%) an.

Zu Gewinnmitnahmen kam es unter anderem bei Tecan (TECN 519.50 -3.08%), VAT Group (VACN 430.60 -3.84%) und Straumann (STMN 1'941.00 -4.1%). Diese Werte haben in 2021 allesamt massiv an Wert zugelegt.

Wenig auffällig zeigen sich auch Kühne + Nagel (KNIN 276.50 -2.23%) nach einer Aufstufung durch Stifel von «Hold» auf «Buy» sowie Forbo (FORN 1'786.00 +0.45%) nach einer deutlichen Kurszielerhöhung durch Credit Suisse.

Dafür stiegen Molecular Partners (MOLN 14.80 +8.5%) deutlich. Das Unternehmen spannt mit Novartis in der Krebsforschung zusammen.

Asiens Börsen schwächer

In Asien belasteten vor allem die jüngsten Berichte über hohe Omikronfallzahlen aus dem Vereinigten Königreich. Der japanische Leitindex Nikkei tendierte mit einem Minus von 0,7% deutlich schwächer. Für den breiter gefassten Topix ging es 0,2% nach unten. In Hongkong gab der Leitindex Hang Seng ebenfalls nach und verlor 1,3%. Besonders die Kurse der Immobilientwickler zeigen sich schwächer. Auf dem chinesischen Festland büsste der Shanghai Composite 0,5% ein. Auch der koreanische Leitindex Kospi zeigte sich mit einem Minus von 0,5% schwächer.

Euro bei 1.04 Fr.

Der Euro hat am Dienstag zwischenzeitliche Gewinne wieder abgegeben. Am Abend kostete die Gemeinschaftswährung zum Dollar 1.1267 $. Er notierte damit auf dem Niveau vom Morgen. Zwischenzeitlich war er über 1.13 $ gestiegen. Zum Franken zeigte sich der Euro mit 1.0411 im Vergleich zum Morgen und zum Vorabend wenig verändert. Kurzzeitig war er allerdings unter die Marke von 1.04 gefallen, wie bereits in der ersten Dezemberwoche schon einmal. Der Dollar legte dagegen zum Franken zu und wurde um 17.30 Uhr MEZ mit 0.9240 Fr. etwas höher bewertet als am Morgen mit 0.9199.

Öl und Gold tiefer

Der Ölpreis präsentierte sich schwächer. Bei Börsenschluss in Europa kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 73.50 $. Aussagen der Internationale Energieagentur IEA belasteten die Ölpreise. Es sei nicht mehr mit Ölknappheit zu rechnen, vielmehr sei das Gegenteil der Fall. Schon jetzt sei ein Überschuss an Erdöl festzustellen, der sich im kommenden Jahr weiter ausweiten werde, erklärte die IEA in Paris.

Gold tendierte abwärts bei einem Preis von 1775 $ pro Feinunze.

Bitcoin (Bitcoin 48'105.00 -0.34%) stabilisierte sich nach den gestrigen Einbussen. Die Cyberdevise kostete am Abend 47’000 $.