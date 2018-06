SMI: Ende der Erholung?

Gewinnmitnahmen am Freitag sind nach einem positiven Wochenverlauf häufig, und auch diesmal kam es dazu. Dies ist auch aus anderen Gründen nicht überraschend: Der Markt kletterte zuvor bis an den häufiger bewährten Verkaufsbereich um 8660/870 und erreichte damit zugleich den oberen Rand seines aus ehemaligen Schwankungen berechneten Prognosekorridors (grau). Zusätzlich verläuft auf dem nun erreichten Kursniveau auch noch der Monatsdurchschnittspreis (blaue Kurve), an dem der Index ohnehin häufig wendet.

Besonders deutlich wird die Bedeutung des Durchschnittskurses der zurückliegenden 21 Handelstage (die etwa einem Monat entsprechen) an einem längerfristigen Chart: Hier ist erkennbar, dass der SMI (SMI 8511.91 -1.51%) sich nach starken Rückfällen unter diesen Mittelwert oft bis an den Durchschnitt erholte (blauer Indikator im Chart unten). In vielen Fällen drehte der Markt dann wieder nach unten ab (blau punktierte senkrechte Linien).

Diese Entwicklung ist auch jetzt wieder die wahrscheinlichste, solange der Index nicht mit einem Schlusskurs deutlich über der 8700er-Marke ein weiteres Kaufsignal sendet. Erst dann werden das Areal um 8850/8900 oder sogar die darauf folgende Zone um 9060 zum nächsten Kursziel. Bis es so weit ist, bleibt ein erneuter Rückfall in Richtung 8450 auch weiterhin zu befürchten.