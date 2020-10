SMI: Endet der Sägezahnmarkt?

Der Swiss Market Index schöpft den Bewegungsspielraum auf der Unterseite aus. Weitere Verluste würden auch die mittelfristigen Aussichten belasten.

Im kurzfristigen Zeitfenster liefert der SMI zunehmend Signale der Schwäche. Nachdem bereits an der ersten Wendezone um 10’100/10’150 keine Erholung einsetzte, steht nun der letzte relevante Umkehrbereich um 9’950/10’000 auf dem Prüfstand. Aber selbst wenn die Käufer zugreifen und eine Erholung einleiten, bleibt das Potenzial überschaubar. Bereits an der Barriere bei 10’150 oder darüber am fallenden Monatsdurchschnitt (blaue Linie) bei 10’200 ist wieder mit erhöhter Verkaufsbereitschaft zu rechnen.

Noch aber bleibt auch eine Fortsetzung des Sägezahnmarktes möglich. Im übergeordneten Kursbild testet der SMI die südliche Grenze des langfristigen Durchschnitts-Preisbandes (violett). Der Randbereich verläuft ebenfalls bei 9'950. Sollte die Range erstmals seit Mitte Juni wieder durchbrochen werden, ist der Weg frei bis an die Unterseite des blauen Normbereichs bei 9'700.