SMI: Entwarnung erst über 12’850

Der Swiss Market Index scheint derzeit nicht in allzu grosser Korrektur-Gefahr zu sein. Dennoch sollten Anleger vorerst noch in einem Zustand erhöhter Wachsamkeit bleiben.

Der SMI hat seine zu Jahresanfang gestartete Talfahrt zwar an der ersten umsatzstärkeren Wendezone bei 12’500 / 12’650 gestoppt, an der aktuell auch das untere kurzfristige Schwankungsband (rot) einen verlässlichen Indikator zur Abgrenzung darstellt. Doch solange der Index auf der Oberseite schon am nächstgelegenen technischen Verkaufsbereich bei 12’800 / 12’840 wieder schwächelt, bleibt die Lage angespannt.