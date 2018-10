SMI: Entwicklung nach Plan

Die aktuelle Abwärtsbewegung des SMI (SMI 8724.61 -0.49%) war vorhersehbar: Am Monatsdurchschnitt (blau), der schon häufig zu Wendepunkten im Kursverlauf führte, drehte der Markt auch diesmal wieder nach unten. Nun hat er die erste Zielzone auf der Südseite erreicht – sie liegt am unteren Rand des Prognose-Korridors (graue Fläche) zwischen rund 8650 und 8740. Da dieser Kurskanal im Laufe der Zeit weiter abfällt, entsteht in den kommenden Tagen frisches Potenzial auf der Unterseite.

Auf längere Sicht ist Luft nach Süden bis rund 8300/8450 (gelb), erst dort ist wieder häufiger eine Bodenbildung im Chart zu sehen. Kaum wahrscheinlich ist dagegen ein Anstieg an oder sogar Ausbruch über die 9200er-Marke (grün). Kommt es zu einer erneuten Erholungsbewegung, sollte diese bereits um 8900/9000 wieder auslaufen.