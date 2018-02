SMI: Weiter auf Richtungssuche

Nach dem Einbruch von fast 1000 Punkten in nur vier Wochen muss der SMI (SMI 8975.8 -0.56%) seinen neuen Trend erst noch finden. Aktuell hat er sich zwischen rund 8900 und 8985/9005 Punkten in einer auffällig engen Range eingependelt und verharrt dort in einer Art Schockstarre. Sobald er einen Schlusskurs deutlich ausserhalb dieser Spanne markiert, dürfte sich eine neue Tendenz in die entsprechende Richtung ausbilden. Für einen Ausbruch nach oben spricht, dass der Markt in den vergangenen Tagen wiederholt am Tief dieses Seitwärtskorridors gekauft wurde. Doch insbesondere aus einem erweiterten Blickwinkel auf den Kursverlauf wird die Prognose dann negativer.

Im bis 2016/2017 zurückreichenden Chart wird der Einbruch des Marktes unter seinen Aufwärtstrend (blau) ebenso erkennbar wie der Rückfall unter den viel beachteten 200-Tage-Durchschnittspreis (violett), der als Schwächesignal gilt. Eine Erholung zurück an diese Kursmarken um 9060/9160 dürfte derzeit das bestmögliche kurzfristige Szenario darstellen. Wahrscheinlicher bleibt auf lange Sicht daher vorerst ein weiterer Abverkauf in Richtung 8700/8800 und eventuell sogar 8200/8300. Passende Puts, mit denen Anleger sich dagegen absichern können, zeigt die Tabelle unten.