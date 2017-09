SMI: Erholung bald vorbei?

Gemessen an vergangenen Schwankungen um seinen kurzfristigen Mittelwert ist der SMI (SMI 8925.45 0.84%) nun bereits wieder leicht überhitzt. Der daraus abgeleitete Prognosekorridor (graue Fläche) hat sich in den letzten beiden Bärenmarktrallys bereits als guter Indikator für einen oberen Wendepunkt erwiesen, dieser Effekt könnte nun erneut zu beobachten sein. Selbst wenn sich auch oberhalb des Monatsdurchschnitts (blau) noch Nachfrage findet, was aus heutiger Sicht das weniger wahrscheinliche Szenario ist, reicht der Spielraum nur bis maximal 9070/9150 – der bereits mehrfach bewährten Verkaufszone. Deutlich grösser ist das Risiko, dass sich der Index nach einer kurzen Pause wieder weiter nach unten in Richtung der 8700er-Marke bewegt.

Immerhin bleibt der Markt langfristig aufgrund des nur leicht unter dem aktuellen Niveau verlaufenden 200-Tage-Durchschnittspreises attraktiv, denn in der näheren Umgebung dieses Mittelpreises (violett) kommt es in Aufwärtstrends erfahrungsgemäss häufig zu einer Bodenbildung nach vorhergehenden Korrekturen. Darauf deutet auch die jüngste Zwischenerholung hin, die jedoch noch keinen finalen Charakter hat. Ein erneuter – diesmal heftigerer – Test der bei rund 8650 verlaufenden 200er-Kurve ist zu befürchten. Anleger können sich dagegen unverändert mit passenden Put-Papieren absichern (geeignete Scheine zeigt beispielsweise die untenstehende Tabelle).

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIDJB Call 8800 500:1 15.12.17 16.75 SMIBJB Put 9100 500:1 15.12.17 13.05 KSMFJB Call 8000 500:1 15.09.17 9.20 KSMPJB Put 9600 500:1 15.09.17 12.05

