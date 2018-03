SMI: Erholung fast ausgereizt

Der Index kletterte zur Wochenmitte bis an den Abwärtstrend der Vortage (blau punktiert) und gleichzeitig an den oberen Rand des aus vergangenen Kursbewegungen errechneten Prognosekorridors (graue Fläche). Dieser gibt den Bewegungsspielraum für den aktuellen Handelstag vor und wird nur in rund 1% aller Fälle verlassen. Weitere Gewinne vor dem Osterwochenende werden dadurch zumindest unwahrscheinlicher, zumal sich Anleger erfahrungsgemäss vor längeren Handelspausen selten verstärkt am Markt exponieren. Eine Stagnation auf hohem Niveau oder ein Rückfall in Richtung der kleinen Wendezone um 8660 sind eher zu erwarten.

Aus einer erweiterten Perspektive ist jede Erholung derzeit nur als Bärenmarktrally einzustufen. Hier dominieren der Rückfall unter den 200-Tage-Durchschnitt (violett) sowie der Einbruch unter die jüngsten Tiefstände um 8610/8625 vorläufig noch das Bild. Solange sich keine klaren Umkehrsignale ergeben, bleibt das nächste Kursziel an der Wendezone um 8200/8300.