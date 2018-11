SMI: Erholung hat wenig Potenzial

Nach einer Verkaufswelle von rund 400 Punkten war der SMI (SMI 8803.9 -0.42%) zur Wochenmitte am unteren Rand des aus vergangenen Schwankungen berechneten Prognosekorridors angekommen (graue Fläche). Die kleine nun zu beobachtende Zwischenerholung kommt daher nicht überraschend. Doch schon um 8900/8950 ist aus einer kurzfristigen Perspektive die Luft wieder dünner. Dort befinden sich der obere Rand des Prognosekanals sowie eine horizontale Zone mit mehreren Wendepunkten. Auch der Monatsdurchschnittspreis des Marktes liegt dort (blaue Kurve), was erfahrungsgemäss ebenfalls einen Hemmfaktor darstellt. Die Gefahr ist somit gross, dass der Index in diesem Areal wieder nach Süden abdreht (rot). Für diesen Fall bleiben die jüngsten Zwischentiefs um 8600 das nächste Kursziel.

Auch auf längere Sicht ist die Vorhersage unverändert: Hier steuert der SMI das Areal um 8300/8450 an. Die dort bereits mehrfach markierten Zwischentiefs lassen auch diesmal wieder einen Nachfrageschub erwarten, der zumindest zu einer temporären Stabilisierung führen dürfte.