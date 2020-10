SMI: Erholung in Sicht?

Nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Tagen zeigt der Swiss Market Index erste Anzeichen einer Stabilisierung. Doch die Lage bleibt kritisch.

Der Kerzenchart liefert derzeit ein wenig Hoffnung. In den zurückliegenden drei Tagen lag der Tagesschluss jeweils deutlich über der Eröffnung, wie die drei weissen Kerzen zeigen. Rückschläge und erhöhte Unsicherheit zu Handelsbeginn wurden somit als Kaufgelegenheit wahrgenommen. Zudem bildete der Markt am Freitag und Montag kein neues Verlaufstief aus. Negativ bleibt festzuhalten, dass an diesen Tagen das Hoch nicht gehalten wurde (erkennbar an der längeren Linie oberhalb des Kerzenkörpers).

Sollte der SMI heute erneut eine weisse Kerze ausbilden und im Bereich des Tageshochs den Handel beenden, wäre dies ein erstes Signal für eine mögliche Wende zurück nach oben. Anleger sollten aber nicht zu viel erwarten: So ist bereits an der ehemaligen Nachkaufzone um 10.150 wieder mit erhöhter Verkaufsaktivität zu rechnen. Darüber begrenzt um 10'200 der fallende Monatsmittelwert (blaue Linie) die Fantasie.