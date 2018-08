SMI: Erholung kann noch dauern

Der Swiss Market Index findet auch weiterhin nicht genug Käufer oberhalb von 9100 Punkten. Für Zurückhaltung dürfte der Monatsdurchschnittskurs sorgen (blau), an dem sich viele kurzfristig agierende Marktteilnehmer orientieren. Zusammen mit der auf gleicher Höhe bereits Ende Juli etablierten Wendezone (grün) ergibt sich eine markttechnische Barriere, die weitere Gewinne erschwert. Leichter wird es nach einer Atempause, denn der Index war nach einigen positiven Handelstagen bereits am oberen Randbereich des aus alten Bewegungen berechneten Schwankungskorridors (grau) angekommen. Dieser Bewegungskanal steigt jedoch leicht und eröffnet im Extremfall sogar Potenzial bis an die 9200er-Marke, an der zugleich die nächste horizontale Hürde erkennbar ist.

Mehr als 9100/9200 Punkte werden somit vorerst kaum für den SMI (SMI 9049.46 0.01%) erreichbar sein, was aber mittelfristig die Voraussetzung für ein weiteres Kaufsignal ist. Erst wenn die Nachfrage darüber hinaus anhält, wäre ein Stärkezeichen vom Markt generiert. Bis es dazu kommt, bleibt nur die Hoffnung, dass der Index nicht deutlich unter das jüngste Tief um 8900 zurückfällt. Denn dann wäre er zugleich auch wieder unter den noch wichtigeren 200-Tage-Durchschnittskurs eingebrochen, was eine weitere Schwächeepisode einläuten würde.