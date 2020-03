SMI: Erholung stirbt jung

Der SMI (SMI 9899.38 -2.41%) ist bereits am ersten Erholungsziel bei 10’200/10’300 wieder nach Süden abgedreht. Das potenzielle Maximum einer Aufwärtswelle bei 10’500/10’600 wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr erreichen. Die Frage ist nun eher, ob der Markt in einen kontrollierten Sinkflug geht oder wieder in den freien Fall.

Unabhängig vom Tempo der nächsten Verkaufswelle dürfte der SMI zunächst die jüngsten Tiefs bei 9600/9800 ansteuern. Das finale Ziel für eine mittelfristige Konsolidierung liegt zwischen 8600 und 9300 und leitet sich aus Erfahrungen mit vergleichbaren Abwärtstrends der vergangenen Jahre ab.