SMI: Erholungsziel liegt um 9000

Der SMI bewegt sich zurück von der unteren Grenze seiner aktuellen Bandbreite (rot) an den oberen Rand (grün). Während jedoch die Südgrenze bereits aufgrund der stark angesprungenen Volatilität erweitert werden musste, spiegelt das obere Limit noch den Normbereich.

Auch in diese Richtung kann es zu einer kurzfristigen Übertreibung kommen, wobei die horizontale Wendezone an der 9000er-Marke wieder verstärkt Gewinnmitnahmen triggern dürfte. Im Idealfall ist eine Ausweitung dieses Szenarios auf 9500 Punkte möglich, aber die Wahrscheinlichkeit dafür bleibt vorläufig überschaubar.

Viele Indikatoren deuten darauf hin, dass die Panikphase noch nicht ausgestanden ist. So zeigt beispielsweise der prozentuale Abstand des SMI zu seinem 200-Tage-Durchschnitt (violett) mit einer negativen Abweichung von bis zu 19% in der aktuellen Krise noch keinen Extremwert an. Vergangene Spitzenwerte lagen bei –30%, sodass daraus Kurse um 7000 ableitbar sind.