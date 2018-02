SMI: Erneut an der Barriere gescheitert

Anleger müssen derzeit viel Geduld mitbringen, klare Signale sind Mangelware. Lediglich unter dem Mikroskop des 5-Minuten-Charts werden die kleinen Auf- und Abwärtsbewegungen der vergangenen Tage sichtbar. Obwohl der Index am Dienstag und Mittwoch leicht zulegte, hat sich an der Ausgangslage nichts verändert.

Schwache Vorgaben von den Börsen in Übersee lassen auch zum heutigen Auftakt keinen Befreiungsschlag auf der Oberseite erwarten. Der Blick ist vorerst wieder auf die nächsten Unterstützungen gerichtet, die erneut auf dem Prüfstand stehen. Zuletzt war im Bereich um 8900 eine verstärkte Nachfrage messbar. Sollten die Kurse weiter nachgeben, stellt die 8855er-Region eine schwache Wendezone dar. Darunter dürften die Sorgen vor einer neuen Abwärtswelle wieder spürbar zunehmen.

Sollte hingegen der Rücksetzer zu Handelsbeginn als Kaufgelegenheit wahrgenommen werden und der Index wieder zügig zulegen, stellt weiterhin die Zone um 8985 bis 9000 die Schlüsselmarke auf der Oberseite dar. An dieser Preiszone drehte der Index zuletzt mehrfach nach unten. Auch der scharfe Anstieg am 7. Februar endete an der runden Schwelle.

Für ein klares Signal sollte der aussagekräftige Tagesschluss oberhalb der 9000er-Marke liegen. Im Erfolgsfall besteht zunächst weitere Fantasie bis 9030, hier verläuft der aus Schwankungen berechnete Prognosekorridor.

Mutige Trader mit Erfahrung können mit den unten aufgeführten Short-Produkten auf einen erneuten Rückprall setzen. Übernimmt hingegen die Nachfrageseite an den erwähnten Wendemarken die Kontrolle, bieten die aufgeführten Long-Scheine reichlich Fantasie.