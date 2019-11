SMI notiert tiefer

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt gönnt sich am Dienstag eine Atempause in seiner Rekordtour. Wie schon zum Wochenstart sind es auch am Dienstag die guten Vorgaben aus Übersee gepaart mit der Hoffnung auf Fortschritte im US-chinesischen Zollstreit, die den Markt weiter anschieben.

Hinzu komme ein Mangel an Alternativen, wie angesichts der Höchstkurse an den Börsen auch wieder verstärkt zu hören ist. Im anhaltenden Niedrig- bis Tiefzins-Umfeld gehe auf der Suche nach Rendite kein Weg an Aktien vorbei, heisst es etwa. Darüber hinaus seien die Rezessionsängste zuletzt wieder etwas abgeflaut. Es gibt allerdings auch warnende Stimmen: Es gebe nachwie vor viel Skepsis im Markt, so dass die Stimmung jederzeit umschlagen könne, heisst es dort.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 10316.97 -0.19%) notiert bei Eröffnung 0,1% tiefer. Adecco (ADEN 58.34 -1.45%) verlieren nach den jüngsten Geschäftszahlen. Der Personalvermittler hat auch im dritten Quartal unter der wirtschaftlichen Abschwächung gelitten: das adjustiete organische Wachstum nahm ab. Ausserdem hat die Gruppe die US-Tochter Soliant Health für 612 Mio. $ verkauft.

Schwächer sind auch die Schwergewichte aufgelegt. Novartis (NOVN 87.21 -0.17%) geben nach, obwohl die Generika-Tochter Sandoz die US-Zulassung für ein Biosimilar erhalten hat. Dieses soll nun so schnell als möglich auf den Markt gebracht werden. Ausserdem büssen Roche (ROG 298 -0.13%) und Nestlé (NESN 103.76 -0.88%) ein.

Fester präsentieren sich erneut die Bankaktien um UBS (UBSG 12.25 1.11%) und Credit Suisse (CSGN 12.975 0.43%), nachdem die Titel gestern stark avanciert haben.

Darüber hinaus haben im breiten Markt noch eine Vielzahl an Unternehmen Zahlen vorgelegt. So werden etwa Dufry (DUFN 92.3 6.75%) gesucht, nachdem der Reisedetailhändler in den ersten neun Monaten sein organisches Wachstum beschleunigt hat.

OC Oerlikon (OERL 11 5.87%) steigen klar. Der Industriekonzern hat nach einer Beschleunigung des organischen Wachstums den Umsatz gesteigert.

Auch die Aktien der Winterthurer Kolbenkompressorenherstellers Burckhardt Compression (BCHN 249 1.01%) notieren höher. Die Quartalszahlen geben Anlegern Grund zur Hoffnung.

Abgaben verzeichnen die Aktien des Medizinaltechnikers Ypsomed (YPSN 137.2 -6.54%). Das Unternehmen hat die Gewinnschätzungen verfehlt und den Ausblick gesenkt.

Asiens Börsen im Hoch

Asiatische Aktien erreichen im späten Handel am Dienstag teilweise den Höchststand seit Juli dieses Jahres. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei liegt 1,9% höher, der breiter gefasste Topix steigt 1,7%. Die Indizes der wichtigsten chinesischen Unternehmen in Schanghai und Shenzhen gewannen 0,7%. Der Kospi in Seoul avanciert 0,5%, ebenso wie der Hang Seng in Hongkong. Der australische ASX 300 legt um vergleichsweise schmale 0,15% zu.

Euro stabil

Der Euro hat sich am Dienstag nur wenig im Kurs verändert. Die Gemeinschaftswährung kostet zum Dollar 1.1127 $. Auch zum Franken bewegt sich der Euro bei Kursen um 1.1007 Fr. in etwa auf dem Niveau der vergangenen Tage. Der Dollar macht derweil weiter etwas Boden gut zum Franken und nähert sich mit 0.9892 Fr. der 0.99er Marke wieder an.

Ölpreis hält Gewinne

Der Ölpreis kann seine in den vergangenen Tagen erzielten Gewinne zunächst halten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 62.23 -0.42%) kostet gut 62 $. Der Goldpreis notiert stabil bei rund 1507 $ pro Feinunze.