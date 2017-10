SMI: Erneute Trendpause

In der vergangenen Woche schloss der SMI (SMI 9270.06 0.36%) an vier von fünf Handelstagen unterhalb seines jeweiligen Eröffnungskurses – ein deutliches Signal für Abgabebereitschaft im Markt. Doch die Verkaufsbereitschaft läuft bisher in einem kontrollierten Rahmen ab: Der Index fing sich wieder im Bereich seines Monatsdurchschnitts (blau) um 9230, auch die ehemaligen mehrmonatigen Zwischenhochs um 9150/9200 dürften bald wieder verstärkt Käufer anlocken.

Eine stärkere Abwärtsbewegung wäre aus statistischer Sicht für die kommenden Tage auch nur wenig wahrscheinlich, wie der Prognosekorridor (grau) zeigt, der mit vergangenen Schwankungen das aktuelle Bewegungspotenzial vorhersagt.

Infobox öffnen

Dennoch rückt ein erneuter Test des seit September gültigen Aufwärtstrends (grün) bei 9485 durch die jüngste Entwicklung wieder etwas in die Ferne. Auch ein Rückschlag an die nächstfolgende Kaufzone um 9050/9070 ist nicht auszuschliessen.

Bessern würde sich die Lage auch kurzfristig wieder, wenn der Index zurück über 9250/9280 steigt. Dort haben sich in den Vortagen kleinere markttechnische Barrieren ausgebildet. Solange dies nicht der Fall ist, muss mit weiterem Abgabedruck bis an die weiter oben genannten Ziele gerechnet werden. Anleger können sich dagegen mit Puts absichern oder damit sogar aktiv darauf spekulieren (siehe Tabelle unten).

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIUJB Call 9000 500:1 15.12.17 18.58 SMZMJB Put 9300 500:1 15.12.17 27.88 KSMCJB Call 8500 500:1 15.12.17 11.13 KSPDJB Put 10'000 500:1 15.12.17 11.99

Weitere SMI-Warrants von Julius Bär finden Sie hier. Infobox öffnen