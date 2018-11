SMI: Erst Übertreibung, jetzt Unterbrechung

Nachdem der SMI (SMI 8995.72 0.13%) bis fast an das Maximalziel einer Erholung bei 9200 Punkten steigen konnte, dominieren nun wieder Gewinnmitnahmen den kurzfristigen Kursverlauf. Dabei dürfte der Markt zunächst das Areal um 8900/8950 ansteuern, an dem bereits in der näheren Vergangenheit zahlreiche Wendepunkte im Chart der Vormonate auszumachen sind. Ob er dort wendet und zu einem erneuten Anlauf nach oben startet (grün) oder nur kurz pausiert, um dann das jüngste Doppeltief bei 8600 ein weiteres Mal anzusteuern (rot), bleibt abzuwarten.

Nach der letzten Übertreibungsphase war eine Korrektur nur eine Frage der Zeit: Der SMI entfernte sich dabei um fast 3% von seinem Monatsdurchschnitt (blau) nach oben und erreichte damit ein Niveau, auf das in den Vorjahren regelmässig eine Konsolidierung folgte.

Diese kann sich auf längere Sicht sogar bin in das Areal um 8300/8450 ausdehnen, das im Chart der Vorjahre als Stabilisierungszone erkennbar wird. Zumindest aber sollte der gegenteilige Verlauf – ein Sprung über die 9200er-Marke – bei diesen Rahmenbedingungen zunächst sehr unwahrscheinlich sein.