SMI: Erst verkaufen, jetzt kaufen?

Um die aktuelle Marktphase zu verstehen, ist eine Analyse der vergangenen Monate wichtig: Am 20. Juli zeigte der SMI (SMI 9087.32 -0.44%) ein Verkaufssignal mit einer sehr guten Trefferquote (roter Pfeil), bekannt als Shooting Star. Dieses Muster bildet sich im sogenannten Kerzenchart aus, der Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskurse eines Marktes anzeigt – und damit viele Informationen über die technische Verfassung liefert. Nach einem Anstieg von 600 Punkten war der SMI damals auch noch leicht überhitzt und stiess zudem von unten an seinen 200-Tage-Durchschnittskurs (violett), der in Trendphasen häufig zu Richtungswechseln führt. Die Wahrscheinlichkeit von zumindest kurzzeitig fallenden Kursen war seit diesem Tag extrem erhöht.

Doch selbst eine 90%-Chance bedeutet, dass es in einem von zehn Fällen anders läuft als geplant. Und im Sommer zeichnete sich diese Ausnahme ab, als der SMI, statt zu fallen, auf ein neues Hoch sprang. Dabei kam es sogar zu einer Notierungslücke – die Kurse eröffneten an einem Handelstag deutlich über den Hochs des Vortages. Doch nach einer kurzen Seitwärtsphase am neuen Hoch (A) fiel der Index – wieder mit einem Sprung – zurück auf ein neues Tief (B). Das anschliessend folgende Zwischenhoch (C) lag unter dem ersten Hoch (A). Das dann folgende Zwischentief (D) lag unter dem vorherigen Tief (B), und damit war die Serie fallender Hoch- und Tiefpunkte fertig – der Abwärtstrend kam doch noch.

Dass der Markt nun wieder aussergewöhnlich stark steigt (E), ist ausschliesslich der starken Wallstreet zuzuschreiben, die auch hierzulande die Kurse mit nach oben zieht. Allerdings bleibt die aus dem zuvor beschriebenen Kursverlauf abgeleitete Prognose mittelfristig negativ, solange der SMI nicht deutlich über dem höchsten Hoch (A) dieser Spanne noch gekauft wird.

Kurzfristig jedoch manifestiert sich die Nachfrage in einem kleinen Aufwärtstrendkanal (schwarz), der den Markt durchaus bis an die 9200er-Marke steigen lassen könnte (grün/gelb). Nur auf dieser mikroskopischen Zeitebene ist die Vorhersage derzeit positiv – und auch das nur, solange der Index nicht unter 8970 fällt und dadurch seinen Monatsdurchschnitt wieder unterschreitet. Wenn die Nachfrage dort ausbleibt, wäre auch auf der untergeordneten Zeitebene ein neues Schwächesignal gegeben.

Durch die Unterteilung in eine kurz- und eine längerfristige Prognose klärt sich auch der scheinbare Widerspruch zwischen den Trends beider Zeitebenen auf – der durch den «letzten» Sprung nach oben auf neue Hochs im Juli noch verstärkt wurde. Wer einen Anlagezeitraum von mehreren Tagen bis maximal Wochen hat, kann also vorerst auf eine weiter freundliche Tendenz hoffen. Dagegen ist dem Investor mit einem Horizont von mindestens einigen Monaten auch weiterhin zur Zurückhaltung zu raten.