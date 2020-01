SMI: Erste Chance zur Bodenbildung kommt

Der SMI (SMI 10690.53 0.14%) nähert sich dem bereits in den Vorwochen bewährten horizontalen Wendebereich um 10’550/10’600, der aktuell mit der Untergrenze des kurzfristigen Schwankungskorridors zusammenfällt (graue Fläche). Dort steigt die Wahrscheinlichkeit einer zumindest temporären Bodenbildung.

Der Basistrend bleibt positiv und bietet in den kommenden Monaten auch weiterhin Potenzial auf der Oberseite bis an die entsprechende Begrenzungsgerade (schwarz) um 11’300. Allerdings ist für ganz «normale» Ausschläge nach unten in diesem Rahmen auch Luft bis 10’000/10’200.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)