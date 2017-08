SMI: Erste Risse unter dem Mikroskop

Um die Entwicklung für einen oder mehrere Handelstage im Voraus abzuschätzen, hilft oft der Blick auf den so genannten Kerzenchart, der den Trend innerhalb eines Tages gut sichtbar macht: Hier wird erkennbar, dass der SMI (SMI 8945.4 -1.02%) am Mittwoch nach Handelsbeginn (Open) zunächst angestiegen ist (High), die Gewinne aber bis zum Feierabend (Close) komplett wieder abgegeben hat und nahe an seinem Tagestief geschlossen hat.

Tritt diese Entwicklung (roter Pfeil) nach mehreren Tagen mit steigenden Kursen auf, so ist das in der Regel ein starkes kurzfristiges Warnsignal – bereits zu Monatsbeginn war dies zu beobachten.

Dazu kommt, dass die Kurse nun wieder im Bereich um 9040/9090 angekommen sind, in dem seit Juli bereits viele Tageshochpunkte lagen (mittlere rot-transparente Fläche im Chart). Erneut könnte hier nun eine Wende zurück nach Süden stattfinden.

Aus der übergeordneten Perspektive bleibt hingegen vorerst alles gleich – der Seitwärtstrend besteht fort. Nur ist auf Grund der zuvor geschilderten Entwicklung nun als nächstes eher ein Test seiner Untergrenze bei rund 8840/8910 als ein Anstieg an den oberen Rand bei 9150 und darüber hinaus.

Anleger, die auch in den Sommerferien spekulieren wollen, können darauf unter anderem mit Puts wetten, die selbst kleinste Bewegungen des SMI bereits in eine zweistellige Rendite hebeln können. Passende Papiere zeigt beispielhaft die Tabelle weiter unten.

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIUJB Call 9000 500:1 15.12.17 16.08 SMIBJB Put 9100 500:1 15.12.17 14.56 KSMFJB Call 8000 500:1 15.09.17 8.36 KSMPJB Put 9600 500:1 15.09.17 14.45

Weitere SMI-Warrants von Julius Bär finden Sie hier.