SMI: Erstes Kursziel bald erreicht

Die Erholungstendenz des SMI (SMI 9046.32 -0.08%) hält an und hat ihn bis zur Wochenmitte bereits fast an die nun entscheidende Kurszone um 9090/9150 geführt. Hier ist in den vergangenen Monaten immer wieder starkes Verkaufsinteresse messbar – und damit auch im Chart sichtbar – geworden.

Ende Juli gelang es dem Markt erstmals, sich kurzzeitig oberhalb dieser massiven Hürde zu etablieren, dann jedoch folgte erneut ein Absturz.

Auch der aktuelle Anlauf dürfte nicht problemlos werden, selbst wenn dem Index langfristig der Ausbruch nach oben gelingt. Ein Rückschlag bis an die bei rund 8950 verlaufende Mitte der aktuellen Tradingrange ist jederzeit möglich, zumindest steigt die Wahrscheinlichkeit für eine kurze Unterbrechung der Aufwärtsbewegung enorm, sobald der Markt die eingangs beschriebene Widerstandszone erreicht.

Auf lange Sicht bleibt dann aber der Ausbruch nach oben, gefolgt von einem Test der 2015er-Hochs jenseits von 9500 Punkten, das wahrscheinlichste Szenario. Denn seit der Bodenbildung im Vorjahr steigt der SMI wieder kontinuierlich.

Erst wenn sich Anzeichen auf einen langfristigen Trendwechsel ergeben, muss diese Prognose überdacht werden. Beispiele für passende Derivate, die sich für eine Spekulation sowohl auf eine kurzfristige Korrektur als auch auf eine weitere Erholung eignen, zeigt die Tabelle weiter unten.

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIFJB Call 8500 500:1 15.12.17 12.26 SMIBJB Put 9100 500:1 15.12.17 15.39 KSMAJB Call 8300 500:1 15.12.17 13.98 KSPAJB Put 9300 500:1 15.12.17 18.90

Weitere SMI-Warrants von Julius Bär finden Sie hier.